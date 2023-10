Violenza contro le donne, i segretari nazionali di NSC Toni Megna e Igor Tullio: “L’Arma dei Carabinieri quotidianamente impegnata nel contrasto ai femminicidi e a tutte le forme di sopraffazione”

25 anniversario della morte di Mico Geraci, Lionti (Uil Sicilia): “Esempio di coraggio e onestà, ha difeso diritti e lagalità”.

Palermo. “Mico Geraci era una persona che aveva voglia di cambiare le cose in una cittadina come Caccamo, dove cambiare le cose era pericoloso. Con grande impegno umano e professionale ha dato la sua vita per affermare i diritti dei lavoratori, denunciando le infiltrazioni mafiose. Aveva 44 an...