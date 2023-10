Parte oggi a Villa Filippina la Festa dell’Unità provinciale di Palermo. La prima di 5 giornate dense di appuntamenti, dibattito, concerti.

Ad aprire la Festa – intorno alle 16:30 – saranno il deputato Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale e la senatrice Annamaria Furlan.

A seguire (ore 17) il primo panel della festa, incentrato sul contrasto alla violenza di genere. Alle 18 si prosegue affrontando il tema delle emergenze sociali e dell’esclusione sociale.

La festa, che durerà fino a domenica 8, si caratterizza per la grande apertura, in sintonia con il lavoro di ricostruzione del PD portato avanti dalla segretaria Schlein, a mondi attivi nelle professioni, reti sociali, associazioni. Una festa in cui il PD non parlerà a se stesso ma alla città.

