Una panchina rossa nel cuore della sede della Cisl Fp Sicilia, arricchita da una targa che riporta il numero di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522 e una celebre citazione della poetessa Alda Merini: “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”. L’evento inaugurale si è svolto questa mattina nella sede di via Notarbartolo, a Palermo, alla presenza della segretaria regionale Cisl Sicilia, Chiara Barbera, e di numerosi rappresentanti di enti e istituzioni. «La violenza contro le donne, in qualsiasi forma si presenti, va contrastata con decisione e con l’impegno quotidiano – ha dichiarato Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia –. La nostra federazione si impegna ogni giorno in questa direzione, non solo con gesti simbolici, ma fornendo assistenza e vicinanza concreta alle donne che ne hanno bisogno, oltre alla formazione continua di tutte le nostre dirigenti e dei nostri dirigenti sindacali».





«Il nostro obiettivo primario – ha aggiunto Giusi Alessi, componente della segreteria della Cisl Fp Sicilia con delega alle Politiche di genere – resta la difesa delle donne in ogni sfera della vita, a cominciare dai luoghi di lavoro. E non ci fermiamo alla denuncia: il nostro metodo è quello della contrattazione seria, della proposta costruttiva e della vicinanza costante nei luoghi di lavoro».





A loro si è unita anche Ivana Zerilli, coordinatrice Donne e politiche di genere della Cisl Fp Sicilia, che ha aggiunto: «Oggi non ci limitiamo a scoprire un semplice elemento di arredo: questa panchina rossa è un presidio visivo e permanente di memoria, di consapevolezza e di contrasto attivo alla violenza di genere. Questa panchina grida il nostro “no” più assoluto a ogni forma di abuso, discriminazione e sopraffazione che le donne subiscono ancora oggi, troppo spesso nell’indifferenza sociale». «Quella compiuta dalla Cisl Fp Sicilia è una scelta coraggiosa – è il pensiero di Chiara Barbera della segreteria Cisl Sicilia – perché di solito le panchine rosse si trovano in giro, nelle strade, mentre collocarla nel cuore della propria sede rappresenta una vera e propria assunzione di responsabilità. Memoria e ricordo si trasformano così in impegno concreto. È importante ribadire che il tempo delle parole è finito: in questo percorso il sindacato gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nel tutelare la libertà economica delle donne».

Nella foto di gruppo, da sinistra: Ida Giuffrida, presidente Cug Regione Siciliana; Chiara Barbera, Cisl Sicilia; Ivana Zerilli, Daniele Passanisi, Giusi Alessi, Cisl Fp Sicilia; Salvatrice Rizzo, dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica; Fabrizio Lercara e Tommaso Gioietta, coordinatore dei consiglieri di fiducia della Regione Siciliana

Luogo: Palermo, via Notarbartolo

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