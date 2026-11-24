“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. Abbiamo inciso anni fa questa frase di Isaac Asimov sulla panchina rossa nel cortile della Uil in via Sangiuliano a Catania, vogliamo ricordarla ancora una volta adesso perché se la scolpiscano in testa tutti. A partire da chi non riesce a guardare con rispetto ogni donna, a coltivare il valore della dignità per ogni persona. Nessuna celebrazione, il 25 novembre è un giorno di responsabilità”.

Queste le prime righe del messaggio per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diffuso oggi dalla segretaria generale della Uil Catania Enza Meli e dalle responsabili territoriali di Uil Mobbing e Stalking, Agata Giuliano, e Uil Pari Opportunità, Daniela Russo. Le esponenti sindacali ricordano la grande campagna #iltuoNOdiventaNOI! lanciato dalla Uil in occasione del congresso nazionale di luglio, quindi scrivono ancora: “Nella nostra provincia come nel resto del Paese, le donne continuano a subire violenza o peggio muoiono perché hanno detto no, perché hanno scelto di andarsene, perché hanno chiesto rispetto, libertà, parità. E troppo spesso quella violenza non lascia segni visibili: è controllo, isolamento, umiliazione, ricatto economico, violenza psicologica e digitale. È violenza anche quando non si vede o peggio quando non la si percepisce”.





“Vogliamo ribadire con chiarezza – aggiungono – che la violenza contro le donne non è un fatto privato, non è un dramma familiare, non è un problema delle donne. È una battaglia sociale, culturale e sindacale. Per questo il nostro NO alla violenza in ogni sua forma deve diventare NOI facendo rete fra sindacato, luoghi di lavoro, scuole, istituzioni, centri antiviolenza, comunità. La UIL Catania ha scelto di tradurre la condanna della violenza in impegno attivo, avviando nei giorni scorsi un percorso specifico per i propri dirigenti sindacali in collaborazione con il Centro Antiviolenza Thamaia per dotarli degli strumenti necessari ad intercettare situazioni di rischio, a partire dai contesti lavorativi e sociali. L’obiettivo è chiaro, passare dalla consapevolezza agli strumenti concreti di ascolto e protezione”.





Enza Meli, Agata Giuliano e Daniela Russo concludono: “Noi, il Sindacato delle Persone, siamo e vogliamo sempre più essere presidio sicuro di giustizia sociale e parità. Non ci limitiamo a celebrare una Giornata, quella del 25 novembre, ma scegliamo di fare la nostra parte ogni giorno. Nessuna donna deve sentirsi sola quando chiede aiuto e nessuna deve aver paura di denunciare. Chiediamo impegni concreti: formazione e informazione, tutela reale per le vittime, autonomia economica e opportunità di lavoro, educazione al rispetto. Vogliamo, allora, ribadire adesso che la Uil Catania c’è con la sua sede, con il suo sportello, con un percorso di campagna informativa e sensibilizzazione dedicato a riconoscere i segnali, a non giudicare, ad ascoltare. A chi subisce violenza diciamo: noi ci siamo! A chi assiste: non girarti dall’altra parte! A tutta la società: il silenzio protegge chi fa violenza, non chi la subisce!”

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