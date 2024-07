Accoglienza delle grandi occasioni ieri al porto di Palermo dove una delegazione del Gruppo di Palermo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, guidata dal presidente Claudio Longo, ha fatto visita alla nave scuola della Marina Militare rumena “Mircea” ormeggiata alla banchina Sammuzzo al porto del capoluogo isolano.



A ricevere la delegazione dell’ANMI di Palermo, guidata dall’ingegnere Claudio Longo, il comandante della spedizione, Tarnoaca Mircea, il comandante della nave, Silviu Moraru, il vice comandante Nicolae Napoleon e Ramona Petrea, allieva al secondo anno dell’Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, che ha anche assunto il ruolo di interprete.

La delegazione è stata ricevuta e subito invitata nella sala pranzo riservata agli ufficiali per poi essere accompagnata per un’accurata visita del veliero. A conclusione della mattina, dopo un reciproco scambio di targhe ricordo, il saluto con l’augurio di un prossimo nuovo incontro al porto di Palermo. La Mircea salperà sabato prossimo per proseguire il suo viaggio versi i più importanti porti del Mediterraneo.





Luogo: Porto di Palermo, Molo Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

