Nella mattinata odierna il Prefetto di Siracusa, Raffaela MOSCARELLA, ha visitato il Comando

Provinciale dei Carabinieri di Siracusa dove, alla presenza del Comandante Provinciale,

Colonnello Gabriele BARECCHIA, ha incontrato tutti i Comandanti delle Stazioni e gli Ufficiali

in forza alla provincia aretusea.

Nel corso del briefing, il Colonnello Gabriele BARECCHIA ha illustrato le caratteristiche delle

articolazioni organizzative e funzionali del Comando Provinciale dell'Arma.

Il Prefetto ha salutato i militari presenti e ha tenuto a conoscere le criticità dei singoli territori

soffermandosi sulle attività che la Prefettura e l’Arma dei Carabinieri svolgono in piena sinergia,

tanto per il controllo del territorio quanto per il contrasto ai fenomeni criminali.

L’incontro ha anche rappresentato l’occasione per approfondire alcune tematiche di comune

interesse come quella della logistica, che vede quotidianamente impegnata la Prefettura nella

gestione delle strutture adibite a caserma o ad alloggio di servizio dei militari dell’Arma.

Al termine del significativo incontro, il rappresentante del Governo ha voluto esprimere al

Comandante e al personale presente tutta la propria gratitudine per l’accoglienza e per la dedizione

e lo spirito di servizio con cui l’Arma supporta quotidianamente la comunità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.