Tipo segnalazione: Buona notizia

La stagione sportiva è iniziata in modo positivo per gli atleti di Kickboxing del “Team Stassi “ con sede a Cinisi seguita dal maestro Alessandro Stassi. giorno 23 e 24 marzo si sono tenute a Palermo presso il San Paolo palace hotel i campionati di arti marziali “World Cup “

Presenti più di 200 atleti provenienti da diversi paesi e diverse discipline . La mia squadra ha avuto il piacere di salire sul podio prendendosi il primo posto nella categoria 70kg con l’atleta Bommarito Bruno e un secondo posto nella categoria 80 kg con Cintioli Bruno. È stata un’ottima esperienza di condivisione e di spettacolo sia per gli atleti che per il pubblico che incuriosito dall’evento ha attirato molti spettatori .

È stato un weekend ricco di emozioni per gli atleti e per i coach che hanno partecipato a questo evento tenutosi a Palermo e permesso di far conoscere la parte più bella di questo sport purtroppo poco seguito .

