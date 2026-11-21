La voce di Giovanna Zizzo per raccontare la storia di Laura, una bimba di appena 12 anni uccisa dal padre “per punire la madre”. Laura Russo era la figlia di Giovanna. Il padre la uccise mentre dormiva e tentò di colpire ripetutamente la sorellina più grande, Marika, che fu ferita gravemente e si salvò grazie all’intervento dei fratelli, Emanuele e Andrea, quest’ultimo rimasto anch’egli ferito alle mani perché nel tentativo di fermare il padre, afferrò i coltelli dalla parte della lama. Emanuele ed Andrea hanno così salvato Marika, che è riuscita a fuggire.

Una storia atroce, una tragedia efferata, che si è consumata il 22 agosto 2014 a San Giovanni La Punta: un “femminicidio vicario”, come viene definita l’uccisione dei figli di una donna da parte dell’ex coniuge, per infliggerle, in qualche modo, la punizione del “dolore estremo”.

Giovanna Zizzo sarà la testimonial ed ospite dell’incontro organizzato dall’Istituto di Istruzione Secondaria superiore “Enrico Fermi” di Vittoria. L’incontro, voluto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà il prossimo 27 novembre, alle 9, nell’Aula magna dell’istituto. Ad introdurre i lavori sarà il dirigente scolastico, Marco Di Corrado. Saranno presenti il sindaco Francesco Aiello, gli assessori Francesca Corbino e Arturo Barbante. Modererà l’incontro la giornalista Francesca Cabibbo.

Giovanna Zizzo ha fondato l’associazione “Laura vive in me”. Da anni, porta la sua testimonianza e la riflessione su quanto è accaduto nelle scuole di tutta Italia. Incontra i giovani e dialoga con loro.

«So che mia figlia non c’è più, ma la sento sempre con me. E lei mi dice costantemente che questa è la strada giusta: quella di cercare di contrastare la cultura della violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, la cultura della sopraffazione, del predominio. Io so che non rivedrò mai più mia figlia, ma so che oggi posso vivere per proporre un cambiamento culturale, che deve aiutarci a sconfiggere i retaggi del passato: parlare di Laura mi dà tanta speranza e la certezza che tutto questo è possibile».

E aggiunge: «Ieri mattina sono stata nel carcere di Giarre, ho incontrato un gruppo di detenuti. È stata una testimonianza forte. Davanti a me avevo persone che avevano commesso reati diversi. Con loro si è instaurato un dialogo vero. Io so che dopo questo momento qualcosa è rimasto. Anche per loro c’è una speranza: se vogliono, possono farsi aiutare. La violenza spesso vive in noi, uomini e donne, ma possiamo sconfiggerla. Possiamo scegliere la strada dell’amore, della resilienza, rinnegando l’odio. Io non odio, ma la legge condanna chi ha commesso i reati ed è giusto che scontino la loro pena».

«Giovanna Zizzo ha scelto di condividere con le ragazze e i ragazzi una parte dolorosa della propria storia – aggiunge il dirigente scolastico Marco Di Corrado – La nostra scuola è onorata di accoglierla e le siamo grati per ciò che sta facendo. Dall’ascolto della sua testimonianza nascerà il confronto. Le ragazze e i ragazzi avranno spazio per fare domande e parlare anche di quelle situazioni di cui è difficile trovare le parole per dire qualcosa che fa male o fa paura. La prevenzione passa anche da questo dialogo, dà la possibilità di imparare a riconoscere il controllo quando viene scambiato per una prova d’affetto e di sapere che, se si ha bisogno di aiuto, a scuola c’è qualcuno disposto ad ascoltare».





Luogo: Istituto tecnico Enrico Fermi , via Como, 435, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

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