Tutto pronto per l’arrivo di Vivi Ficarazzi, il grande evento dedicato al cibo di strada e all’intrattenimento dal vivo, che animerà la cittadina in provincia di Palermo venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Due giorni imperdibili all’insegna del gusto, della musica e del divertimento per tutte le età.

Due giorni di eventi, cooking show, spettacoli e il meglio dello street food locale per un week end che celebra la gastronomia locale a Ficarazzi. Un viaggio gastronomico, tra via Sacerdote Napoleone e via Marco Polo, attraverso il ricco patrimonio gastronomico siciliano con eccellenze culinarie, prodotti tipici, piatti della tradizione, eccellenze locali e proposte di gelati e dolci della pasticceria siciliana.





Tra i protagonisti dello street food sicuramente ci sarà lo Sfincione di Ficarazzi, una versione del prodotto principe dello street food siciliano che a Ficarazzi viene fatta nella variante rossa e che è molto apprezzato non solo in città ma in tutta la provincia.

Non mancheranno, inoltre, i cooking show e i talk gastronomici, tra cui il 4 ottobre l’esibizione di Giuseppe Roccaforte, chef di Ficarazzi con esperienze professionali in tutto il mondo e componente di Euro-Toques, tra le associazioni di chef più importanti al mondo. Tra gli spettacoli previsti venerdì 3 si ballerà con DJ Comollo direttamente da Radio 105 con una serata con protagonista la dance music degli anni 90 e sabato 4 si riderà con lo spettacolo di cabaret di Ivan Fiore, tra i comici più apprezzati dell’isola.





“Siamo lieti di invitare i tanti visitatori che verranno a trovarci a Ficarazzi il 3 e 4 ottobre all’evento Vivi Ficarazzi -afferma Giovanni Giallombardo, sindaco di Ficarazzi – con uno street food che valorizzerà i prodotti locali, soprattutto il prodotto che più ci caratterizza, lo Sfincione di Ficarazzi. L’ evento si svolgerà tra via Sacerdote Napoleone e via Marco Polo dove verrà allestito un vero e proprio street food con degli spettacoli che saranno realizzati all’interno di questa location in occasione della Madonna del Rosario. Un’ occasione per festeggiare la ricorrenza religiosa e allo stesso tempo attirare visitatori nel nostro territorio e valorizzare le tradizioni popolari.”

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale – dichiarano Marco Martorana, Presidente Cons. Comunale e Salvatore Fontana, Vice Presidente Cons Comunale – ha voluto accompagnare la festività della Madonna SS. del Rosario con eventi di intrattenimento, artistico e culinario, allo scopo di dare ai cittadini un senso di festa e di comunità. Vivi Ficarazzi è il nostro slogan perché i ficarazzesi devono vivere pienamente il loro paese in maniera sana con le proprie famiglie.”

Luogo: Via Sacerdote Napoleone, Via Sacerdote Napoleone, FICARAZZI, PALERMO, SICILIA

