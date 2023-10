Il Cus Catania Volley ai blocchi di partenza per la nuova stagione agonistica del campionato nazionale di Serie B2 femminile, che inizierà sabato 7 ottobre tra le mura amiche del PalaArcidiacono (ore 18.30) contro Medtrade Volleypalermo.

L’esordio di stagione, dunque, con un derby che animerà il palazzetto.

Le parole d’ordine sono: cambiamento e innovazione, ma anche moderazione e convinzione.

Roster rivisitato: la squadra è stata strutturata allo scopo di posizionarsi ancor meglio nella classifica finale. Confermata in regia capitan Gabriella Ferlito insieme alla new entry Giulia Bisicchia.

Totalmente rinnovato il ruolo di schiacciatore di banda con Alessandra Marino, Egle Solarino, Sara Lena.

Confermati gli attaccanti centrali Giorgia Nicolosi e Ivana Cianci; Elide Bontorno nuovo arrivo. Confermati gli opposti, Daria Ciccia, Roberta Caruso, Claudia Di Borenzo.

Concetta Battiato e Miriam Colombrita sono i nuovi liberi.

Occhio attento sempre alla componente universitaria, come da mission del Cus: nel roster sono presenti 4 studentesse iscritte all’Università (Roberta Caruso, Giulia Bisicchia, Giorgia Nicolosi, Sara Lena). Da non sottovalutare la presenza della liceale Miriam Colombrita).

Presenti nella squadra anche atlete di grande valore ed esperienza, neopromosse in B1 la scorsa stagione, come Elide Bontorno e Alessandra Marino, ed Egle Solarino che proviene dal campionato B2 della regione Puglia.

È cambiato lo staff tecnico: a Luana Rizzo l’onere e l’onore di proseguire nel tracciato avviato da Santino Sciacca che ha portato le ragazze in Serie B2. La nuova coach, dalla pluriennale e comprovata esperienza, sarà affiancata da Gianpaolo Salmeri come assistant coach, figura già vicina a Luana Rizzo per impostazione tecnica.

“Doveroso ringraziare l’amico e coach Santino Sciacca – dice Salvo Lutri, resp. della sez. Volley del Cus Catania. Uomo capace di riportare in pochi anni il Cus Catania, a disputare campionati nazionali con ottimi risultati. Con lui alla guida, si è chiuso il capitolo del primo anno in serie B2, con un solido settimo posto. Un cambio della guardia, fortemente voluto, con un coach già molto apprezzato come formatore di tecnici federali, attento al settore giovanile e quindi qualificato per un progetto di crescita di tutta la sezione del volley della nostra polisportiva. La scelta è ricaduta su Luana Rizzo per le sue capacità di innovazione e di aggiornamento continuo sulle metodiche di allenamento”.

Nel comparto tecnico restano confermati Giuseppe Calvaruso per la parte atletica, e Claudio Cammarana come scout.

Nei quadri dirigenziali Alice Lombardo sarà il nuovo direttore sportivo passando il testimone ad Alessandra Ruta, proveniente da una promozione in B1, che s’inserisce come nuovo team manager.

Rimangono confermati Salvo Andò addetto marketing e Nino Bonica dirigente.

L’obiettivo della stagione 2023-24, è quello di restare nella categoria facendo crescere ancor più le più giovani. Le seconde parole d’ordine, come detto, sono moderazione e convinzione che “vogliamo esprimere una bella pallavolo – chiarisce Salvo Lutri – all’obiettivo di fare divertire le giocatrici in campo, i sostenitori sulla spalti che verranno a fare il tifo, e fare appassionare ancor più i giovani che anche quest’anno, hanno deciso di fare parte della grande famiglia del Cus Catania”.

ROSTER, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE CUS CATANIA VOLLEY

Numero – nome – ruolo

SQUADRA:

Bisicchia Giulia 6 – Palleggiatrice

Ferlito Gabriella 10 – Palleggiatrice

Nicolosi Giorgia 11 – Centrale

Cianci Ivana 12 – Centrale

Bontorno Elide 17 – Centrale

Solarino Egle 3 – Schiacciatrice

Marino Alessandra 18 – Schiacciatrice

Lena Sara 14 – Schiacciatrice

Di Lorenzo Claudia 1 – Opposto

Caruso Roberta 8 – opposto

Ciccia Daria 9 – Opposto

Battiato Concetta 13 – Libero

Colombrita Miriam 5 – Libero

STAFF TECNICO

Luana Rizzo – 1º allenatore

Giampaolo Salmeri – 2º allenatore

Claudio Cammarana – scoutman

STAFF DIRIGENZIALE

Salvatore Lutri – responsabile sezione

Alice Lombardo – direttore sportivo

Alessandra Ruta – team manager

Salvatore Andò – addetto marketing

Nino Bonica – dirigente

Luogo: Pala Arcidiacono, Via Santa Sofia, , 111, CATANIA, CATANIA, SICILIA

