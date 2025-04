Un importante progetto di sensibilizzazione e azione concreta per la tutela dell’ambiente è in corso a Mascali grazie all’impegno degli operatori volontari del Servizio Civile Universale. L’iniziativa, denominata “Ambiente sostenibile”, pone tra i suoi obiettivi primari il monitoraggio della corretta gestione dei rifiuti sulle spiagge, la sensibilizzazione di cittadini e turisti sull’importanza di mantenerle pulite e l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia degli arenili.

Il progetto nasce dalla convinzione che solo attraverso l’educazione ambientale, la riqualificazione urbana e la salvaguardia del suolo sia possibile promuovere un autentico rispetto per la dignità di ogni persona e per i diritti dei cittadini, sia delle presenti che delle future generazioni. Nei mesi di aprile e maggio, cinque giovani volontari del Servizio Civile Universale sono stati dislocati nella località balneare di Fondachello per dedicarsi attivamente alla cura dell’ambiente. Sotto il coordinamento del tutor Lucia Di Stefano, operatore locale di progetto con funzioni di accompagnamento e supervisione, i volontari sono impegnati quotidianamente, dal lunedì al venerdì per cinque ore al giorno, nella raccolta di plastica, carta e altri materiali abbandonati, tra cui vetro, pneumatici e rifiuti indifferenziati.





Attualmente, l’attività dei volontari si concentra nel tratto di spiaggia di Fondachello, precisamente nella zona conosciuta come “casa bianca”. La loro presenza costante e il loro impegno tangibile rappresentano un segnale forte per la comunità e per i visitatori, promuovendo attivamente la cultura del rispetto per l’ambiente costiero.

L’iniziativa “Ambiente sostenibile” ha ricevuto il pieno sostegno del sindaco di Mascali, Luigi Messina, e dell’assessore alle Politiche giovanili, Valentina Gullotta, che hanno sottolineato l’importanza fondamentale del contributo dei giovani volontari per la salvaguardia del territorio e per la sensibilizzazione della collettività verso pratiche più sostenibili. Questo progetto non solo contribuisce a mantenere pulite e accoglienti le spiagge di Mascali, ma rappresenta anche un investimento prezioso nella formazione civica e ambientale delle nuove generazioni.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.