La centralità dell’azione quotidiana del volontariato come una mano tesa verso le persone fragili, gli anziani soli, i giovani che vogliono dedicarsi al prossimo. L’Anteas Sicilia, l’associazione di volontariato del mondo Cisl celebra i suoi vent’anni e lo fa attraverso l’incontro “Anteas Sicilia: 20 anni di impegno al servizio delle persone”, che si terrà domani mercoledì 28 ottobre dalle ore 9,30, presso la sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo. L’evento, che si svolge con il patrocinio dall’Assemblea regionale siciliana, sarà aperto dal presidente Anteas Sicilia Mimmo Di Matteo, con gli interventi del segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana, il commissario regionale Fnp Cisl Sicilia Mimmo Milazzo, il presidente nazionale dell’Associazione Giuseppe De Biasi e il segretario generale Fnp Cisl nazionale Roberto Pezzani. “Ripercorreremo – spiega Di Matteo – il percorso compiuto da Anteas Sicilia dal 2006 ad oggi, con i passi dei tanti volontari e grazie al contributo di tanti dirigenti e iscritti che sono attivamente impegnati nel promuovere una cultura fondata sulla solidarietà, sulla partecipazione e sulla centralità della persona. In Sicilia il volontariato non è solo aiuto, è presidio di comunità: dove le istituzioni faticano ad arrivare, sono i volontari a tenere insieme il tessuto sociale, soprattutto per gli anziani”. Di Matteo conclude “oggi Anteas è intergenerazionale, si rivolge a tutte le età, perché il disagio sociale, la necessità di non sentirsi soli riguarda tutti. L’impegno dei nostri volontari fa sì che nessuno resti indietro, per questo siamo sempre più punto di riferimento per tanti che si recano nelle nostre strutture territoriali per partecipare alle nostre iniziative o dare il proprio contributo”.

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