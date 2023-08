SIRACUSA – Collegamenti ferroviari inadeguati, infrastrutture carenti, strade dissestate, mezzi di trasporto pubblico ridotti all’osso: la mobilità in Sicilia è un disastro, serve agire. Domenica 6 agosto alle ore 17, all’Urban Center di Siracusa, il partito Volt Europa organizza un confronto a porte aperte sul tema della mobilità sostenibile per condividere dubbi, preoccupazioni e idee e individuare progetti e soluzioni.

«In Sicilia, il collegamento ferroviario è un aspetto che richiede particolare attenzione – dichiara Vittorio Garofalo, Coordinatore regionale di Volt Europa. I trasporti pubblici offrono una soluzione per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. Eppure, il collegamento ferroviario nell’isola rimane ancora inadeguato e i progetti di potenziamento infrastrutturale avanzano a rilento».

Volt: “serve un impegno congiunto”

È, infatti, necessario un impegno congiunto delle autorità e della comunità per potenziare infrastrutture e mezzi di trasporto pubblico, favorire la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale. È per questo che la sezione siciliana di Volt Europa, guidata da Vittorio Garofalo e Veronica Pagano, ha deciso di organizzare questo evento dal titolo “Pedalando verso un futuro sostenibile” domenica 6 agosto all’Urban Center di Siracusa.

La cittadinanza avrà così modo di confrontarsi con l’Amministrazione comunale, le associazioni, i partiti e gli esperti che prenderanno parte all’iniziativa, riguardante in particolare trasporto pubblico, piste ciclabili e mobilità condivisa.

«In Sicilia stiamo vivendo un’estate senza precedenti – dichiara Veronica Pagano – con impatti notevoli sulle nostre vite, in certi casi anche drammatici. Serve una strategia a più livelli per difenderci da cambiamenti ormai irreversibili. Anche noi, con le nostre azioni quotidiane, possiamo contribuire per prevenire i danni all’ambiente. La mobilità sostenibile – conclude – è solo una delle azioni positive da implementare per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. Il cambiamento climatico è già avvenuto. Ma noi siamo disposti a cambiare?»

Gli ospiti dell’evento

A “Pedalando verso un futuro sostenibile”, l’evento sulla mobilità sostenibile di Volt Europa a Siracusa, ci saranno:

Francesco Italia , Sindaco del Comune di Siracusa

, Sindaco del Comune di Siracusa Salvatore Consiglio , Assessore Urbanistica e assetto del territorio del Comune di Siracusa

, Assessore Urbanistica e assetto del territorio del Comune di Siracusa Angelo Greco , Consigliere Comunale e Vice Segretario del Partito Democratico di Siracusa

, Consigliere Comunale e Vice Segretario del Partito Democratico di Siracusa Dott. Niccolò Fontana , Presidente della Consulta Giovanile del Comune di Siracusa

, Presidente della Consulta Giovanile del Comune di Siracusa Prof. Schillaci Giampaolo , delegato U. O. UNESCO sito Città TT. BB. Val di Noto per il FUA Ragusa

, delegato U. O. UNESCO sito Città TT. BB. Val di Noto per il FUA Ragusa Daniela Rinaudello , Presidente della Federciclismo Siracusa

, Presidente della Federciclismo Siracusa Miriam Cannella , membro di Volt Europa

, membro di Volt Europa Manfredi Cascino, Direttivo italiano di Volt Europa

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.