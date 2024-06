Il giorno prima delle elezioni europee USB sotto le finestre della Regione per mettere al centro dell’attenzione politica temi dimenticati. Sono venuti oggi 7 giugno 2024 da tutta la Sicilia a rivendicare diritti. Come quello della stabilizzazione dei precari ASU in utilizzazione diretta presso I siti della CULTURA, Musei Parchi Archeologici, Soprintendenze , Il comma 2 di tale articolo, specificamente riguardante gli ASU direttamente in utilizzo da parte della Regione Siciliana presso il Dipartimento Regionale Beni Culturali, ne prevede l’assunzione entro il limite di trenta ore settimanali.

Al fine di accelerare le procedure per l’assunzione nei ruoli regionali del personale ASU di cui sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale ha in questi ultimi mesi, avuto un confronto diretto con L’Assessorato Funzione Pubblica (il quale riconvocherà le OO.SS. subito dopo le elezioni Europee), con il Direttore Generale del Dipartimento Bilancio della Regione Avv. Tozzo e con la Presidenza della Regione Siciliana. In tutti gli incontri e con nota Prot. n. 0050/24 del 09/04/2024 è stata manifestata l’esigenza e si è convenuti a dover procedere alla variazione della Delibera di Giunta n. 25 del 24 gennaio 2024, per procedere alla rideterminazione organica dell’amministrazione regionale inserendo questi soggetti di cui al Comma 2 art.10 L.R. n.1/2024 nel PIAO. Pieno appoggio mostrato dall’ Avv. Tozzo, durante l’ultimo incontro, per questa platea; disponibile all’ascolto e pronto ad un eventuale richiesta da parte della Corte dei Conti per una relazione dettagliata sull’inserimento nel PIAO a invaranza di spesa. Questa O.S. continuerà a spingere per richiedere la convocazione in Giunta per affrontare in maniera definitiva la stabilizzazione degli ASU in utilizzazione dal Dipartimento Beni Culturali, ancora i lavoratori INAF (Osservatorio Astronomico di Palermo, anche loro senza contratto (applicare art. 10LR 1/224) e in attesa della nomina del nuovo CDA, i lavoratori ASU dell’Accademia di Belle Arti sordo all’applicazione della Legge appena citata.

Ancora i temi trattati, La Sanità al Collasso …priorità del governo ma che ancora fa acqua da tutte le parti.

La sicurezza sia delle strade nella Sicilia dai mille cantieri e dalla strada colabrodo : USB chiede

Maggiore attenzione per i pendolari di lunga percorrenza per il miglioramento dei trasporti pubblici.

Potenziamento e stabilizzazione degli ispettori del lavoro. Dopo il presidio iniziato alle h. 11 sono stati contattati dalla Presidenza i referenti dell’organizzazione della manifestazione per depositare e protocollare le richieste e le vertenze che da mesi/anni vengono portate avanti da questa O.S. Al termine delle elezioni Europee si continuerà ad pressare il Governo per non dimenticare i temi centrali posti in essere oggi.

USB sempre dalla parte della verità e dei Lavoratori e delle lavoratrici.

