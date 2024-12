Dal 25 dicembre al 2 gennaio , la Chiesa di San Pietro | del Purgatorio a Ciminna in piazza Umberto I° ospiterà Vox Imaginis, una straordinaria video installazione realizzata dall’artista Dario Denso Andriolo, capace di unire il linguaggio visivo contemporaneo e la spiritualità del patrimonio storico. L’opera, in loop, invita i visitatori in un viaggio immersivo tra passato e futuro, dove l’arte digitale trasforma le forme barocche dell’altare, dell’abside e della volta della chiesa in una sinfonia di luce e suono. Vox Imaginis celebra l’unione tra il fascino della tradizione identitaria e l’energia della comunicazione digitale. Ispirandosi alle icone sacre, alle decorazioni arabescate e ai colori del folklore locale, Andriolo utilizza le tecnologie del projection mapping per trasformare la chiesa in una narrazione visiva e sonora che tanto emoziona e coinvolge.

Lo spettacolo in 3D trasforma la chiesa di San Pietro | del Purgatorio trasformando la staticità dell’apparato decorativo della chiesa, movimentando e animando con luce e colori le pareti e i tetti della chiesa, raccontando la cultura attraverso la tecnologia con immagini ad alta risoluzione e un sistema audio adeguato alla realizzazione. La colonna sonora di Vox Imaginis è stata appositamente composta per amplificare l’effetto immersivo: canti religiosi, rintocchi di campane e suoni digitali si fondono per accompagnare ogni fase del mapping. Il risultato è un’esperienza multisensoriale che dà vita alla chiesa, creando un’atmosfera in cui la spiritualità incontra l’innovazione. Con Vox Imaginis, Andriolo celebra l’identità culturale e spirituale di Ciminna, trasformando un sito storico in una “tela di luce” capace di dialogare con la contemporaneità. Attraverso questa opera, la chiesa diventa il fulcro di una narrazione che unisce la memoria collettiva alla speranza per il futuro, confermando il potenziale dell’arte come ponte tra passato e presente.

“È la pima volta -afferma il Sindaco Vito Filippo Barone- che a Ciminna viene compiuta un’opera del genere; la realizzazione del video mapping Vox Imaginis è un incontro tra patrimonio culturale e innovazione, è un nuovo modo per far emergere il nostro patrimonio culturale partendo dalla chiesa del Purgatorio, chiesa riaperta al pubblico dopo tanti anni di chiusura e che si trova nel centro del paese, proprio nella piazza del nostro Borgo. Per noi è un onore offrire la visione di Vox Imaginis ai suoi visitatori, il primo esperimento di esperienza immersiva mai realizzato a Ciminna, una tecnologia che permette di valorizzare i beni culturali e il centro storico del paese. Il Videomapping è un’attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura – PNRR M1C3 intervento 2.1 Attrattività dei Borghi Storici.”

“Tanti gli appuntamenti programmati in questo periodo Natalizio a Ciminna – dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Ciminna Francesca Leone -la realizzazione del video mapping Vox Imaginis permette di offrire ai visitatori un nuovo spettacolo multimediale immersivo che insieme al programma natalizio programmato quest’anno, pieno di eventi e iniziative gastronomiche e visionabile nella pagina social e web di Visitciminna.it, ha ampliato l’offerta turistica del nostro borgo.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Chiesa di San Pietro | del Purgatorio, Piazza Umberto I – Ciminna (PA)

Date e orari: Dal 25 Dicembre 2024 al 02 Gennaio 2025 dalle ore 19:00 alle ore 21:00

Ingresso gratuito

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.