Conto alla rovescia per il concerto di Shiva a Catania. Domani sera la Villa Bellini accoglierà circa 7.000 spettatori per il live del rapper, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale siciliana. L’evento apre una intensa “sei giorni” del Wave Summer Music che vedrà Anna e Salmo protagonisti di altri tre concerti tra Catania e Palermo.



Shiva è uno dei protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. Il primo grande successo arriva con Dolce Vita (2021), album di debutto certificato disco di Platino che include hit come Auto Blu e consolida la sua presenza nelle classifiche italiane. Nel 2022 pubblica il doppio progetto Milano Demons, articolato nei capitoli Milano Demons (certificato quintuplo Platino) e Milano Angels (Triplo Platino), un’opera ambiziosa che racconta due anime diverse del suo percorso artistico tra sonorità più oscure e aperture melodiche. Nel 2025 pubblica il progetto discografico SANTANA MONEY GANG insieme a Sfera Ebbasta (certificato triplo Platino), diventando il miglior debutto su Spotify del 2025 con oltre 11 milioni di stream complessivi nel primo giorno d’uscita. A novembre 2025 pubblica il suo ultimo singolo Take 6 e il 10 aprile 2026 pubblica l’album Vangelo (disco di Platino).

Negli anni Shiva si distingue anche per importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti della scena italiana e internazionale, come Tedua, Geolier, Tony Boy, Kid Yugi, Paky, Mondo Marcio, Lil Tjay, NLE Choppa, contribuendo a rafforzare la sua identità artistica. Con 62 dischi di Platino e 47 dischi d’Oro, Shiva si conferma come una delle voci più riconoscibili e influenti della sua generazione, portando avanti una carriera in continua evoluzione.





Il 7 agosto i riflettori si sposteranno al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per il concerto di Anna, tra le artiste più seguite della nuova scena urban italiana. La rapper tornerà poi in Sicilia il 28 agosto sul palco della Villa Bellini di Catania per un secondo atteso appuntamento. Anna arriva sull’Isola forte del successo di Million Dollar Babe, il suo nuovo album, che ha debuttato al primo posto sia nella classifica generale degli album più venduti sia in quella dedicata ai formati fisici. Un risultato che le ha consentito di stabilire due nuovi record: è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026 ed è la più giovane artista donna ad aver conquistato la vetta delle classifiche con entrambi i suoi primi due album nella settimana di debutto.





La “sei giorni live” proseguirà con il ritorno in Sicilia di Salmo, protagonista di una doppia data: il 9 agosto alla Villa Bellini di Catania e l’11 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. I due concerti arrivano a poche settimane dall’uscita di Crackers, il singolo che ha anticipato il progetto Hellvisback 10 Years Later. Il brano rappresenta una dichiarazione d’identità artistica e affronta il contrasto tra immagine e autenticità nel rap contemporaneo, temi che da sempre caratterizzano la produzione del rapper sardo. I live siciliani offriranno al pubblico l’occasione di ripercorrere le tappe più significative della sua carriera, tra grandi successi e le produzioni più recenti.





I concerti sono organizzati da Giuseppe Rapisarda Management; gli appuntamenti di Anna e Salmo sono realizzati in coorganizzazione con Agave Spettacoli. Le date di Villa Bellini fanno parte del programma del Catania Summer Festival, la rassegna organizzata dal Comune di Catania.



Biglietti disponibili per tutti i concerti online su Ticketone e nei punti vendita abituali. I tagliandi potranno essere acquistati anche ai botteghini di Villa Bellini e del Velodromo nel pomeriggio dei concerti.

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