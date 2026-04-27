Dal beach soccer al calcio il passo è breve. Perché la passione non ha confini. Dalla sabbia della Plaia al Bonaiuto-Somma di Mascalucia cambia la disciplina, ma il cuore sportivo di We Beach resta lo stesso. In occasione della presentazione della stagione, martedì scorso alle Ciminiere, la formazione di calcio a 11 aveva lanciato un messaggio chiaro: “Vogliamo la Seconda Categoria”. Missione compiuta sotto gli occhi di Mario Giuffrida, “anima” della società e tecnico della squadra di beach soccer. A decidere la finale ci ha pensato Riccardo La Magna, autore del gol decisivo (1-0); determinanti anche le parate del portiere Ebrima Camara, detto Ibra.





“Vedere questo gruppo – spiega – vincere e stare bene insieme ci gratifica e rafforza lo spirito di famiglia che vogliamo costruire. Vogliamo andare oltre i risultati del campo. Lo sport, in queste categorie, deve crescere secondo prerogative precise. Un grazie a tutti: al mister Aiello, che ha scritto una nuova pagina della sua storia personale e sportiva in panchina; ai dirigenti che seguono il gruppo; e a questi ragazzi che da anni si impegnano senza sosta”.

Roberto Aiello è il tecnico. Nel calcio ha costruito percorsi e storie importanti. “Sono felicissimo: non mi divertivo così tanto da almeno dieci anni. Meritavamo la promozione. Questo è un gruppo che non si è mai risparmiato, un gruppo giovane che ha voluto fortemente conquistare la Seconda Categoria”.





IN CAMPIONATO. Un solo punto di differenza dallo Sporting Giarre, promosso in Seconda Categoria al termine della stagione regolare. Per We Beach è stata necessaria la lotteria dei play-off, dopo un secondo posto segnato da 15 vittorie e 3 sconfitte: secondo miglior attacco del girone B di Terza Categoria con 55 reti e seconda miglior difesa con appena 15 gol subiti, con un vantaggio sulla terza (il Castiglione) di 11 punti.

LA ROSA. Ebrima Camara, Antonino Maricchiolo, Federico Maricchiolo, Giorgio Privitera, Emanuel Rinaldi, Mousa Touray, Simone Di Bella, Simone Forza, Riccardo La Magna, Salvatore Sparti, Cristiano Acciarito, Edoardo Gulisano, Gabriele Posa, Gabriele Caruso, Gabriele Santagati, Samuele Scaletta, Giuseppe Spartano, Marco Biagi, Giuseppe Cocimano, Enrico Di Stefano, Samuele Di Stefano, Sebastiano Indelicato, Andrea Palermo, Vincenzo Russo. Allenatore: Roberto Aiello. Dirigente: Paolo La Vigna. Team manager: Gabriele Meli.





I PROSSIMI APPUNTAMENTI. In spiaggia, l’attività della società è frenetica. In questi giorni si stanno definendo le ultime trattative per la squadra che sarà al via a Castelsardo nell’edizione 2026 del campionato italiano di beach soccer. “Stiamo definendo – spiega il direttore operativo Paolo La Vigna – gli ultimi step organizzativi. Dal 15 maggio la squadra lavorerà alle Capannine di Catania. Già in queste settimane i nostri giovani e l’Under 20 cominceranno a saggiare il calore della sabbia. Con la conquista della promozione in Seconda Categoria abbiamo posto un tassello importante nel nostro percorso di crescita, e di questo siamo davvero felici”.

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