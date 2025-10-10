Una novità per il pubblico del Wine Sicily Palermo Off: per motivi logistici indipendenti dall’organizzazione, gli Zero Assoluto non saranno presenti alla serata di domenica 12 ottobre. L’evento al Parco Piersanti Mattarella – Giardino Inglese di Palermo è confermato e vedrà protagonista Francesco Sarcina, voce e anima de Le Vibrazioni, pronto a regalare al pubblico palermitano un concerto ricco di energia e intensità.





L’artista milanese, amato per successi come Dedicato a te, Ovunque andrò e In una notte d’estate, porterà sul palco un live che ripercorre la sua carriera, alternando momenti rock e atmosfere più intime. Il Parco Piersanti Mattarella – Giardino Inglese si trasformerà così in un palcoscenico vibrante di emozioni, nel cuore verde della città. La serata, con inizio alle ore 20:00, si aprirà con il live dei Fancies, band palermitana dal sound pop elegante e nostalgico, capace di fondere cantautorato, sonorità vintage e grande presenza scenica.



L’evento, organizzato in collaborazione con Disco Tonica, fa parte del Wine Sicily Palermo 2025, il festival che celebra la cultura enologica siciliana dall’11 al 13 ottobre a Villa Trabia.



