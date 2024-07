Dopo il positivo riscontro delle edizioni precedenti, anche quest’anno viene confermata la III Edizione del workshop di TeatroSofia, ideato e curato dall’attrice Patrizia Ferraro.

Il workshop si terrà a partire da giovedì 1 agosto, per un totale di nove incontri, dalle ore 18 alle ore 21:30, all’interno del Parco di Villa Piccolo (SS 113, Km 109, Capo d’Orlando) e col sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

“Quest’anno lavoreremo sul famosissimo mito del vaso di Pandora, di cui ci narra il poeta greco Esiodo (VII sec. a.C). Si racconta della nascita della prima donna, Pandora, voluta da Zeus per un motivo ben preciso e oggi più che discutibile. Indagare questo mito significa comprendere l’idea che i greci avevano della donna e di quanto questa idea abbia influenzato anche la nostra visione. Ritengo che cercare nel racconto del mito le radici della nostra cultura è il primo passo per modificarla laddove e allorquando risulta opportuno e necessario. Il workshop, come ogni anno, è aperto a tutti, sono benvenuti attori, danzatori, musicisti, cantanti e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Analizzeremo il mito a partire da alcune letture filosofiche, dalle quali creeremo delle “azioni” performative in relazione non solo ai personaggi ma anche al luogo nel quale agiremo e al pubblico presente. Si richiede una buona propensione al movimento” Patrizia Ferraro

Incontri: 1/2/3/4 – 6/7 – 9/10 agosto 2024. Ore 18-21:30

Domenica 11 agosto – performance finale

Luogo: Villa Piccolo – Fondazione Piccolo di Calanovella, SS 113, Km 109, Capo d’Orlando, CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

Data Inizio: 01/08/2024

Data Fine: 11/08/2024

Ora: 18:00

Artista: TeatroSofia_Patrizia Ferraro

Prezzo: 0.00

