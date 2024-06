Ti appassionano le attività manuali? Con RAISE la creatività è illimitata e inizia con un’idea, un buon pizzico di volontà, una buona dose di pazienza e la voglia di condividerla con la comunità locale in cui vivi.

Mettiti alla prova con RAISE!

Apprendi e condividi momenti di formazione e scambio insieme a Elli, che ha seguito il corso “Pianificazione di workshop d’impatto-Suggerimenti e trucchi”, lanciato da E-Velp.





VENERDÌ 21 GIUGNO 2024 – WORKSHOP #1 – ORIGAMI: DALLE ORIGINI ALLA PRATICA

Elli: “Condurre un laboratorio per me significa condivisione, comunicazione e gioco di squadra, e serve tanto coraggio per mettersi in gioco”

Insieme a Elli scoprirai l’arte dell’Origami, passando dalle origini e tradizioni di questa arte giapponese. Con il suo prezioso supporto, potrai provare a creare i tuoi origami.

Ti aspettiamo venerdì 21 giugno alle 18.00 da EPYC-European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona, 42, Palermo

La partecipazione è gratuita e aperta a tuttɜ ma i posti disponibili sono limitati.

Iscriviti adesso al workshop Origami: https://bit.ly/4elf6KW





Luogo: EPYC-European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona, 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 21/06/2024

Data Fine: 21/06/2024

Ora: 18:00

Artista: Elli

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.