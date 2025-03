Teverola, 25 marzo 2025– In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, si annuncia con entusiasmo il lancio della IX Edizione del Premio Internazionale di Poesia “I Versi non scritti…”, organizzato da Si Teverola Odv in partenariato con l’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” di Teverola, l’Associazione Migr-Azioni, l’Associazione DiversaMente Odv e l’Associazione Uniti per Sant’Elena Odv – Casapesenna. Il Premio gode del sostegno morale di Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Procida, Comune di Teverola e CSV AssoVoCe – Caserta.





Un invito a dare voce alle emozioni

La IX Edizione del Premio si propone di celebrare la potenza della parola scritta e di dare spazio a talenti emergenti e affermati. Il concorso, aperto a partecipanti di ogni età e provenienza, si articola in quattro sezioni:



Sezione A – Poesia inedita in lingua italiana: fino a 3 liriche a tema libero, presentate in forma anonima.

Sezione B – Poesia in dialetto o lingua straniera: fino a 3 liriche in dialetto (con traduzione in italiano) a tema libero.

Sezione C – Racconto inedito: elaborato narrativo originale, in lingua italiana, di massimo 10.000 battute.

Sezione D – Saggistica giovanile: saggi brevi, scritti individualmente o in gruppo, dedicati alla figura di Elsa Morante, che esplorano il suo universo letterario e i temi della sua opera, in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa.

Tema speciale e partecipazione gratuita

Inoltre, è prevista una Sezione Speciale riservata agli allievi del primo e secondo ciclo d’istruzione, con l’obiettivo di promuovere il confronto e l’approfondimento della cultura poetica tra i più giovani.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita, con eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio a carico dei partecipanti.





Un connubio di cultura e speranza

Il lancio della nuova edizione, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, vuole essere un inno alla bellezza, alla resilienza e alla forza delle emozioni, elementi fondamentali per costruire un mondo migliore.

Invitiamo tutti gli appassionati di letteratura e le realtà culturali a partecipare attivamente a questa manifestazione, che si preannuncia ricca di emozioni, innovazione e confronto.



Scadenza e informazioni

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2025, ore 23.59.

Per maggiori dettagli, consultare il bando completo al sito: www.migr-azioni.org/iversinonscritti

Per ulteriori informazioni, contattare:

Email: iversinonscritti@siteverola.it



Luogo: Teverola, Via Roma, 73, TEVEROLA, CASERTA, CAMPANIA

