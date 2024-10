PALERMO 18 OTTOBRE 2024 – Il parterre dei top runners è numeroso e qualificato, tanto da rendere incerto il pronostico per la vittoria finale dell’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW, in programma domenica prossima, 20 ottobre, in un circuito tra il mare di Mondello ed il centro città. In tanti andranno a caccia della vittoria e del primato che, sulla Mezza Maratona, resiste dal 2019, quando assegnò il titolo italiano assoluto. La gara organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello, avrà alla partenza 1.300 atleti provenienti da 30 Paesi al mondo. Sarà valida quale 4^ prova del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini, e per il campionato regionale assoluto di Maratonina.

MEZZA MARATONA – Tra le donne la lotta per il primato dovrebbe essere un “affare” ristretto a due keniane: la 29enne Teresiah Kwamboka Omosa (avrà il pettorale n. 1) della Caivano Runners che vanta un primato sui 21,0975 Km. di 1:10:29 stabilito nel 2022 ad Arezzo (quest’anno ha vinto la Mezza Maratona di Nancy in Francia e l’Half Marathon di Firenze, piazzandosi 2^ a Belgrado) e la vincitrice dell’edizione 2023 della Palermo International Half Marathon, Cheroben Emily Chepkemoi, 30 anni, dell’Atletica Castello (pettorale n. 2).

Più ampio il campo dei pretendenti al successo tra gli uomini. Su tutti Olivier Irabaruta (pettorale n. 3) trionfatore a Palermo nel 2021 e nel 2023. Il burundese ha corso, quest’anno, la Mezza Maratona a Milano in 1:02:55. A separarlo dal tris di vittorie sul traguardo di Mondello ci saranno il 32enne keniano Jospeh Kimeli Kimutai (pettorale n. 4) della Dinamo Running che vanta un personale di 1:01:46 (lo scorso anno ad Udine), l’eritreo Freedom Amaniel (pettorale n. 5), 28 anni, della X Solid Sport Lab (quest’anno ha vinto la Mezza di Reggio Emilia in 1:03:54), il burundese Jean Marie Bukuru (pettorale n. 6), 22 anni, dell’Atletica Saluzzo (vanta un personale di 1:03:03) ed il keniano Bonface Fundi Njiru (pettorale n. 7), 33 anni, dell’Atletica Virtus Lucca (1:02:00 di personale). Un passo indietro rispetto agli africani, c’è il veterano maltese, Andrew Grech (pettorale n. 8), 46 anni, 2^ alla LifeStar Malta Marathon e 2^ alla Maratonina di Terrasini, il 36enne Alessandro Brancato dell’ASD Sicilia Running Team (pettorale n. 37, vanta un personale di 1:05:45) e Giuseppe Scianna, 21 anni, sempre dell’Asd Sicilia Running Team (pettorale 525, ha un personale di 1:09:23)

10 KM-COPPA ENERGIA ITALIA – Per la prima volta si correrà, nell’ambito della Palermo International Half Marathon, una 10 Km. con percorso e distanza certificati a livello internazionale. Tra le donne, si prospetta una lotta tra 3 atlete dell’Agex: l’ungherese Edit Filo (2^ la scorsa settimana nella 14 Km. di Budapest) e le italiane Lisa Locatelli (vincitrice nel 2018 della Palermo International Half Marathon) e Patrizia Strazzeri, mentre tra gli uomini fari puntati sull’italiano di origine marocchina della Sicilia Running Team, Zouhir Saran (ha un personale sulla distanza di 30:42) ed il 24enne maliano dell’Universitas Palermo, Soumaila Diakite (30:39 il suo personale).

In programma domenica 20 ottobre anche la Cammarata sport walkthon (sempre 10 Km) non competitiva.

NANDO SORBELLO – “Siamo pienamente soddisfatti del numero record di partecipanti e dell’altissimo valore agonistico della gara – ha sottolineato il presidente dell’Agex, Nando Sorbello – grazie al supporto delle Istituzioni regionali e comunali, del Corecom e dei partner privati, offriremo agli appassionati una manifestazione di prestigio. Siamo felici anche di avere raggiunto l’obiettivo di donare un’autovettura che consegneremo domani (sabato 19 ottobre, alle ore 13) nell’Expo allestito all’ex Sirenetta di Mondello a Don Pino Vitrano della Missione Speranza e Carità.

EXPO E CONSEGNA PETTORALI – Questo pomeriggio alle 15 apre i battenti l’EXPO della XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW allestito negli spazi dell’ex Arena Sirenetta, di via Azalea 6 a Mondello Valdesi. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara sono in programma oggi dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle 19.

PERCORSO – Il percorso (che è possibile visionare sul sito della manifestazione www.runningsicily.it) prevede la partenza alle 9.30 da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello). Il tracciato dell’edizione 2024 è stato parzialmente modificato per renderlo più spettacolare con un passaggio più breve dal Parco della Favorita, mentre in Piazza Ruggero Settimo è previsto il “giro di boa” nell’area antistante il “Palchetto della musica” e successivamente il Teatro Politeama. Il percorso, sia per il traguardo della Mezza Maratona, che per quello dei 10 Km, è stato certificato dalla World Athletics.

DIRETTA TV – Per la prima volta l’intera manifestazione sarà trasmessa domenica 20 ottobre in diretta tv. Sarà TRM a mandare in onda sul Canale 13 del digitale terrestre e sulla propria pagina Facebook (oltre che su quella del Running Sicily) le immagini della gara. La telecronaca sarà curata dal Direttore della redazione, Alessandro Amato, che intervisterà i protagonisti nello studio allestito nella zona traguardo. Il collegamento, curato dalla regia mobile dell’emittente, avrà inizio alle 9.15 e terminerà dopo le premiazioni, alle 11.15. La gara sarà ripresa da 5 telecamere, tra cui una seguirà gli atleti lungo il percorso ed un’altra fissa a Piazza Castelnuovo, dove sarà allestita un’altra postazione per interviste e commenti.

ACCREDITI – I giornalisti potranno ritirare l’accredito per accedere domenica nella zona traguardo ed area stampa, oggi e domani all’ex Arena Sirenetta, in via Azalea 6 a Mondello-Valdesi. Sarà loro fornito anche un power bank per potere lavorare durante la manifestazione senza la necessità di dovere collegare smartphone o tablet alla rete elettrica.

PREMIAZIONE – Domenica al termine delle gare saranno premiati con coppe o trofei i primi tre classificati M/F in assoluto e i primi tre di ogni categoria M/F, sia per la Mezza maratona che per la 10 km. A tutti i classificati arrivati entro il tempo massimo sarà consegnata all’arrivo una medaglia da collezione della manifestazione.

PATROCINI E SPONSOR – L’XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car BMW – patrocinata dal Comune di Palermo, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e dal Corecom Sicilia – può contare sul supporto di Nuova Sport Car, Energia Italia, TRM, Karhu, Elisir, Sanicam, Sabrinella e la Sirenetta. (nr

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.