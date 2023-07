Si è svolta stamattina, ad Acireale, la conferenza stampa relativa alla XV edizione di “Una vita da Fiaba”, manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione, organizzata ogni estate dall’Associazione Life Onlus, con il patrocinio del Comune di Acireale.

Quest’anno, l’evento si svolgerà domenica 23 luglio, alle 20:30, nella magnifica cornice barocca di piazza Duomo, ad Acireale.

“Da ben 23 anni, siamo attivi nel territorio etneo promuovendo numerose iniziative di carattere sociale per migliorare la qualità della vita di persone con disabilità o che vivono in situazione di disagio – spiega Martino Florio, presidente dell’Associazione Life Onlus -. Una vita da Fiaba nasce nel 2008, alle Ciminiere di Catania, come manifestazione itinerante nei diversi comuni della provincia etnea. La mia idea era quella di promuovere una serata in cui venissero premiati coloro che si adoperano ogni anno per l’abbattimento delle barriere fisiche e mentali; gli atleti olimpici e paralimpici che hanno conquistato il podio almeno a livello nazionale e alcune famiglie con bambini diversamente abili”.

Durante la conferenza stampa, è intervenuta anche la dott.ssa Sebastiana Valvo, Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Acireale, che ha sottolineato il valore della manifestazione, inclusiva a 360 gradi.

La XV edizione di “Una vita da Fiaba” vedrà protagonisti tanti ragazzi in una coloratissima sfilata. Infine, come ogni anno, numerose premiazioni per atleti olimpici e paralimpici e per coloro che hanno promosso iniziative lodevoli per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

Tra gli ospiti della serata, Karola Fichera, giovanissimo talento di Acicatena, già vincitrice di numerosi premi sia di violino che di canto, nonché campionessa regionale di Performer Italian Cup; Carlo Kaneba e l’attrice Giovanna Criscuolo. Conduce la serata Emanuele Bettino.

