Sarà la festa dello sport e dell’inclusione quella organizzata da Aipd –associazione italiana persone con sindrome di Down- sezione di Siracusa, il 19 marzo p.v. al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa.

“La giornata mondiale delle persone con sindrome di Down si festeggia in tutto il mondo il 21 marzo, ma quest’anno a Siracusa abbiamo deciso di anticipare al 19 marzo per dare la possibilità a tutte quelle scuole che sabato 21 non avrebbero potuto partecipare, di esserci”.





Ha esordito così Simona Corsico, la presidente dell’Aipd sezione di Siracusa, annunciando le attività che si svolgeranno il prossimo 19 marzo.

Dieci istituti comprensivi della città, insieme a tre scuole secondarie di secondo grado, saranno protagonisti con i propri studenti, svolgendo attività sportive inclusive proposte dalle associazioni aderenti.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dedicare allo sport la nostra giornata mondiale delle persone con sindrome di Down –ha continuato- perché il movimento è la base per un corretto stile di vita e ciò aiuta nella crescita, nello sviluppo e nella relazione di tutti, anche delle persone con sindrome di Down. Ringraziamo Città educativa con la sua referente Rossana Geraci e i suoi collaboratori, l’Urban center, il comune di Siracusa e le decine di associazioni che ci hanno messo a disposizione i loro operatori e la loro professionalità”.





Giorno 19 marzo p.v. appuntamento dunque al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per una grande manifestazione di comunità e di solidarietà.

Questo l’elenco delle scuole e delle associazioni aderenti alla giornata.

Istituti scolastici:

1) III I.C. “Santa Lucia”

2) VII I.C. “G. A. Costanzo”

3) X I.C. “E. Giaracà”

4) XIII I.C. “Archimede”

5) XIV I.C. “Wojtyla-Chindemi”

6) XV I.C. “P. Orsi”

7) I.C. “S. Raiti”

8) I.C. “Verga-Martoglio”

9) I.P.S.A.R. Alberghiero “F.II di Svevia”.

10) I.I.S.S. Liceo Artistico “A.Gagini”

11) VIII I.I.S.S. “M. F. Quintiliano”





Associazioni:

1) ASD Inclusione in Movimento Siracusa APS e Fondazione S. Angela Merici Onlus

2) ASD Pallamano Aretusa

3) ASD TC Match Ball Siracusa

4) ASD Aurora Volley Siracusa

5) ASD Atletico Siracusa

6) ASD Eurialo Siracusa Volley

7) Circolo Canottieri Ortigia 1928

8) TMA Group Onlus

9) Insuperabili SSDRL

10) SSD Syrako Rugby Siracusa

11) SiracusaAtletica

12) ASD Filippide Siracusa

13) ASD Basket Siracusa

14) Valenti Dance Studio

15) Associazione Zuimama

16) Stonewall LGBT+

17) Siracusa Città Educativa

18) Syrakous Srl

19) Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo ODV

20) Ortigia Comics & Games

21) Superheroes

22) Croce Rossa Italiana Comitato di Siracusa

23) Carovana Clown

24) La Brigata Rosa

25) Energia in Movimento

26) Assistenza Amica

27) Siracusa Discover

28) Associazione 20 Novembre 1989

29) Sicilia Turismo per tutti

30) Assofadi ODV-ETS

31) A. FA. D.I.N. APS-ETS

32) Co.Pro.Dis.

33) Associazione Nazionale Carabinieri Siracusa

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