Il Comitato scientifico della XXI edizione del Premio Basile 2023 per la formazione nella Pubblica Amministrazione, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta oggi a Roma, nell’Auditorium della Consob, ha conferito alla Città Metropolitana di Messina due premi per l’eccellenza formativa realizzata in tema di inclusione ed educazione ambientale.

Il Premio, promosso dall’Associazione italiana formatori (Aif), ha come obiettivo quello di valorizzare e diffondere le migliori esperienze formative realizzate dalle pubbliche amministrazioni.

Il premio assegnato è legato al progetto “Siamo tutti cartolai! Amicizie silenziose tra carta e natura per costruire una biblioteca della biodiversità altamente creativa attraverso laboratori esperienziali”, classificatosi al terzo posto a livello nazionale e proposto nella sezione “Processi Formativi/Progetti Formativi”; l’iniziativa è stata realizzata dal Nodo In.F.E.A. della Città Metropolitana di Messina, in sinergia con l’Ente proponente e attuatore “O2italia” e con l’A.I.A.S. Onlus di Barcellona Pozzo di Gotto, ed è stata diretta dalla responsabile del progetto arch. Antonia Teatino. Si è trattato di un format che ha messo insieme formazione per adulti e attività laboratoriali per gruppi di bambini con bisogni speciali con l’obiettivo di creare un approccio ecologico attraverso un’azione inclusiva ed esperienziale che ha permesso una connessione tra le risorse naturali del territorio, i percorsi sensoriali, l’attività riabilitativa e quella didattica.

Il secondo riconoscimento di eccellenza è andato al progetto “Futuri Cittadini responsabili2.0. Pasta e fagioli…con olio – La dieta mediterranea ti fa bene”, inserito nella sezione “Reti Formative/Sistemi Formativi” e incentrato sugli stili di vita, la salute e l’ambiente finalizzati al benessere individuale e collettivo realizzato in collaborazione con AssoCEA Messina APS, INGV, ARPA Sicilia, IRRSAT, Ramarro Messina. In particolare, si è puntato sulla costituzione di una rete operativa per la dieta mediterranea aperta alla partecipazione di enti, associazioni, aziende operanti nei diversi settori della ricerca, della cultura, della salute, dell’istruzione, della produzione e distribuzione, dell’associazionismo culturale, ambientale, sociale, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell’ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui temi della dieta mediterranea.

A ritirare i premi, in rappresentanza del Sindaco, dott. Federico Basile, è stato il responsabile del NodoInFEA della Città Metropolitana di Messina, dott. Giuseppe Cacciola.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.