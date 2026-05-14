È aperta la Seconda Edizione di YES I START UP Sicilia II, il percorso formativo gratuito dedicato ai giovani che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o sviluppare un progetto di autoimpiego in Sicilia.

L’iniziativa, finanziata dal PR Sicilia FSE+ 2021-2027 – Priorità 1, Obiettivo ESO 4.1, rappresenta un’opportunità concreta per trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto strutturato, sostenibile e orientato all’accesso alle misure di finanziamento disponibili.

Il programma prevede 100 ore di formazione completamente gratuite, con un approccio operativo e personalizzato, finalizzato alla costruzione del Business Plan, alla definizione del modello di impresa e all’accompagnamento dei partecipanti lungo il percorso di autoimprenditorialità.

YES I START UP Sicilia II mette a disposizione dei partecipanti 100 ore di percorso formativo, supporto alla redazione del Business Plan, accompagnamento personalizzato one-to-one, assistenza per l’accesso alle misure di finanziamento e una rete di supporto collegata agli sportelli microcredito.

Sono disponibili 1.700 posti, con attività pensate per valorizzare competenze, idee e potenzialità dei giovani siciliani interessati a costruire il proprio futuro professionale attraverso l’autoimpiego e la creazione d’impresa.

Informazioni e supporto alla candidatura sono disponibili nelle sedi operative di Catania, Caltagirone, Agrigento, Bronte e Mineo.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana – Dipartimento della Formazione Professionale, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, nell’ambito del PR Sicilia FSE+ 2021-2027.

Per informazioni e candidature è possibile scrivere a candidature@centrostudicesta.it oppure contattare i numeri telefonici delle sedi territoriali.

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