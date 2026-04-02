Da un’idea di Graziella Torrisi (Presidente della VI Circoscrizione Lions International), sabato mattina 11 aprile, alle ore 10.30, la presentazione-lab del fortunato libro di Grazia Calanna, “Il gatto Figaro”, pubblicato da Algra, inaugurerà il ciclo di appuntamenti con le “Colazioni Letterarie” dedicate ai più piccoli con l’intento di avvicinarli al piacere della lettera come, nel caso in specie, al piacere della scrittura. L’organizzazione è del “Lions International – Distretto 108Yb Sicilia, anno sociale 2025-2026”, Governatore Diego Taviano.

«Leggere per i più piccoli ha un significato profondo, agendo come uno dei pilastri basilari per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale – dichiara Graziella Torrisi -. Non è solo divertimento, ma un atto d’amore che edifica un legame sicuro tra adulto e bambino, incoraggia l’immaginazione, arricchisce il linguaggio e facilita, come dimostrato, l’alfabetizzazione emotiva. Sono felice di inaugurare questo nuovo ciclo di appuntamenti con Grazia Calanna con la quale in passato abbiamo avviato, con l’allora ospite Catena Fiorello, il “Caffè Letterario di Donna Peppina”».





«L’idea di questo libro – dichiara l’autrice Grazia Calanna -, il mio primo per bambini, è nata nell’ambito di un laboratorio di scrittura creativa che ho condotto, con la maestra Giovanna Marchese, sensibile e fantasiosa illustratrice della storia, per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Fava” di Mascalucia. La storia, ambientata tra il Teatro Massimo Vicenzo Bellini di Catania e alcuni deliziosi siti del Parco dell’Etna, oltreché la musica, tira in ballo un pizzico di filosofia, scienza che notoriamente ricerca un ordine morale superiore, con l’auspicio di innescare nei più piccoli, con l’aiuto fondamentale dei più grandi, con i quali potranno condividere questa lettura, una riflessione utile alla crescita consapevole.





Tutto ruota, o vorrebbe ruotare, intorno al fondamento della conoscenza: di se stessi, dell’altro, del mondo che abitiamo e del ‘modo’ in cui lo abitiamo, dell’ascolto, della diversità come tesoro inestimabile, del rispetto rigoroso della vita in ogni sua espressione. Oltreché Fabrizio Bernini per la deliziosa nota introduttiva, desideravo tanto fosse scritta da un poeta con la capacità connaturata di vedere al di là della superficialità del visibile, insieme al gatto Figaro, che adesso zampetta sulle sue pagine odorose, colgo l’occasione per ringraziare ancora l’editore Alfio Grasso e Rossella Grasso, curatrice della collana “Il bruco” che ci accoglie. Ringrazio altresì Nino Federico per l’ideazione grafica del libro e della copertina. Non ultimi, ringrazio Graziella Torrisi e il Lions International per la splendida ospitalità, il prof. Paolo Sessa che interverrà in qualità di intervistatore e lettore, prestando generosamente la sua magnetica voce al piccolo Figaro».





Breve nota biografica – Grazia Calanna, giornalista, dal 2001 collabora con le pagine culturali del quotidiano “La Sicilia” per il quale cura anche la rubrica di poesia Ridenti e Fuggitivi. Ha fondato, e dirige dal 2007, il periodico culturale l’EstroVerso (www.lestroverso.it). Ha collaborato con la rivista “ELLE”, con lo speciale-poesia “Nel verso giusto”. Formatore in Scrittura Professionale, Editing e Comunicazione didattica, ha insegnato all’Università degli Studi di Catania. Tra le pubblicazioni: Crono Silente (poesia, 2011, Prova d’Autore); La neve altrove di Giovanna Iorio (traduzioni in francese, 2017, Fara Editore); Poeti in Classe – 25 poesie per l’infanzia e non solo con AA.VV. (poesia, 2017, Italic Pequod); Il Gatto Figaro (letteratura per l’infanzia, 2020, Algra), Cinque sensi per un albero (poesia, narrativa e arte, l’EstroVerso, 2020), Fissando in volto il gelo con AA.VV. (Terra d’Ulivi, 2023); Chiamata contro le armi 3, con AA.VV. (puntoacapo, 2023); Contemporary sicilian poetry, a cura di Ana Ilievska e Pietro Russo, con AA.VV. (Italica Press, New York, 2023). È responsabile di diversi Uffici Stampa, tra questi: il MacS (Museo Arte Contemporanea Sicilia), l’associazione culturale Mindart, la Fondazione habitat umano, il Festival dell’autobiografia a cura di L’Albero Filosofico.

Luogo: via roma , 220, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

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