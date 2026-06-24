Prenderà il via venerdì 26 giugno all’Airone Wellness Hotel di Zafferana Etnea la prima giornata di ‘Etna Tricolore’, la conferenza programmatica promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, che vedrà confrontarsi esponenti delle istituzioni, rappresentanti del partito e amministratori locali sui temi strategici per il futuro della Sicilia con l’obiettivo di costruire una visione condivisa sulle grandi sfide e rafforzare il rapporto con amministratori e territori.





La giornata inaugurale si aprirà alle ore 16 con gli interventi di Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia, dell’on. Luca Sbardella, commissario regionale di FdI Sicilia, del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, di Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania, e di Luca Sangiorgio, presidente di Fratelli d’Italia Catania città. La manifestazione sarà caratterizzata da diversi momenti di confronto tra amministratori locali e dirigenti di partito, con l’obiettivo di condividere buone pratiche amministrative, individuare priorità strategiche e costruire una visione comune sulle politiche di sviluppo dell’Isola. Assemblee, tavoli di approfondimento e focus tematici rappresenteranno il cuore della conferenza programmatica, confermando la volontà del partito di rafforzare il dialogo con i territori e con chi quotidianamente è impegnato nell’azione amministrativa.





Alle ore 17 spazio al panel dal titolo ‘Sicilia dalle energie da liberare: Sistema Etna, Parchi naturalistici e archeologici, PUDM’, dedicato alla valorizzazione del territorio e alle politiche ambientali. Interverranno Giusi Savarino, assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, Francesco Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, l’on. Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia alla Camera, Massimiliano Giammusso, presidente del Parco dell’Etna, Enzo Gibiino, responsabile del dipartimento regionale Turismo di FdI, e Totò Cordaro, subcommissario nazionale alla depurazione. A moderare sarà l’ingegnere Paolo Battiato, progettista del Piano di utilizzo del demanio marittimo regionale.





Alle ore 18.30 si terrà l’assemblea degli amministratori locali e dei dirigenti del partito, ‘L’Agenda della Destra Sicilia 2031’. Ad aprire i lavori saranno l’on. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, il senatore Raoul Russo, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare Antimafia, il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo del partito al Senato, e Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Seguirà un dibattito aperto con gli amministratori locali di Fratelli d’Italia. A moderare sarà Giovanni Magni, coordinatore regionale di Gioventù Nazionale.





Alle ore 20 è previsto il momento commemorativo ‘Cara Stella, ti ricordiamo…’, a dieci anni dalla scomparsa di Stella Rao. Interverranno Puccio Forestiere, avvocato, Roberto Lombardo, già segretario provinciale Msi-An Catania, Luciano Zuccarello, presidente circolo Fdi ‘Stella Rao’, e Silvana Bruno, coordinatrice associazione donne ‘Stella Rao’. Modererà il responsabile provinciale del dipartimento organizzazione FdI Catania, Gaspare Pagano.

Luogo: ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

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