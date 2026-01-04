Un pomeriggio all’insegna della gioia, della condivisione e della solidarietà.

Si è svolta ieri, presso il Parco tematico Sicilia in Miniatura, l’iniziativa “Numeri, sorrisi e solidarietà”, la tombolata che ha coinvolto bambini e famiglie in un clima di festa e partecipazione.

L’evento è stato organizzato dai consiglieri comunali di Zafferana Etnea Alfio Barbagallo e Lucia Barbagallo, con la collaborazione dell’Associazione MIA ETS e della Cooperativa Sociale VITAE.



Presenti numerosi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, che hanno vissuto un pomeriggio speciale fatto di sorrisi, divertimento e momenti di autentica condivisione.



La tombolata, cuore dell’iniziativa, ha rappresentato un’occasione semplice ma significativa per stare insieme e rafforzare il senso di comunità.

A conclusione dell’evento sono stati consegnati doni a tutti i bambini e alle famiglie partecipanti, suggellando una giornata che ha saputo unire intrattenimento e valori sociali.



Un’iniziativa che dimostra come, attraverso la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, sia possibile creare momenti di aggregazione capaci di lasciare un segno positivo nella comunità.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.