Palermo 28 luglio 2026 – Apprezzamento da parte della Camera del Lavoro dello Zen per il tempestivo intervento dell’amministrazione, che ha riposto alla richiesta di intervento inviata per il ripristino, la pulizia e restituzione alla collettività del giardino dello Zen, tra via Gino Zappa e via Luigi Einaudi.

“Riteniamo che questo gesto rappresenti un importante esempio di impegno condiviso tra il sindacato e l’amministrazione, rivolto al bene comune e a tutti i cittadini del quartiere e della città – dichiara il segretario della Camera del Lavoro dello Zen Zaher Darwish – Siamo convinti che semplici ma concreti gesti di attenzione da parte delle istituzioni, come la cura degli spazi pubblici e la loro restituzione alla collettività, siano la strada maestra per sconfiggere la delinquenza e la criminalità. La presenza dello Stato, la riqualificazione degli spazi comuni e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini rappresentano il primo e più efficace presidio di legalità, capace di restituire fiducia, dignità e speranza ai quartieri. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sociali, associazioni e cittadini pensiamo sia possibile costruire uno Zen sempre più vivibile, inclusivo e sicuro, dove la cultura della legalità prevalga su ogni forma di degrado e di violenza”.





























Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.