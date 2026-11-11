“I dati della Child Rights Situation Analysis anticipati da Save the Children, confermano che per i quartieri periferici come lo Zen, dove sussistono profonde criticità socio-educative, dove i Neet superano il 40 per cento, dove domina il degrado sociale e culturale e la microcriminalità, e dove spesso i minori sono in balia delle ‘logiche’ della criminalità organizzata, serve una maggiore presenza delle istituzioni, ma non solo”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, commentando i dati sulla condizione dei minori ma non solo, nel quartiere dello Zen, anticipati da Save The Children. La segretaria aggiunge: “lo diciamo da tempo, per questi quartieri, come Zen, Ballarò, Sperone, serve unire le forze in un Piano Strategico di Rigenerazione delle Periferie basato sulla legalità, il lavoro, la riqualificazione urbana , che integri interventi strutturali (alloggi sociali, scuole, spazi verdi e culturali) con percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, coinvolgendo attivamente i residenti, le cooperative locali e i beni confiscati alla mafia, affinché diventino presìdi civici ed educativi”. “La mancanza di spazi aggregativi, di servizi essenziali, la carenza delle strutture scolastiche, rischiano di privare i giovani del quartiere del loro futuro. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, anche sui percorsi di legalità necessari per la rinascita dei quartieri periferici, con un Patto per la Legalità Generativa, che metta al centro il riutilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati alla mafia, trasformandoli in centri per l’impiego, cooperative sociali, spazi culturali e hub per l’innovazione, coinvolgendo enti locali, terzo settore, università e imprese, con l’obiettivo di creare microeconomie sostenibili e lavoro regolare” conclude Badami.





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