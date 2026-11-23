Domenica 22 novembre il terzo appuntamento della stagione quiNteatro ha portato sul palco di Milazzo Gianluca Musiu e Clara Sancricca, protagonisti di una commedia che invita a riflettere sui delicati equilibri della vita di coppia.

Ci sono verità che liberano e altre che rischiano di distruggere ciò che si è costruito nel tempo. È proprio attorno a questo sottile confine che si sviluppa “Zitto”, lo spettacolo andato in scena domenica 22 novembre, alle ore 18, al Teatro Trifiletti di Milazzo, terzo appuntamento della stagione teatrale di quiNteatro.

Scritto da Gianluca Musiu, che ne è anche interprete insieme a Clara Sancricca, e prodotto da Nutrimenti Terrestri, lo spettacolo racconta la storia di Marta e Luca, una coppia insieme da tre anni, la cui serenità viene improvvisamente messa alla prova da una confessione inattesa: un tradimento avvenuto molto tempo prima, rimasto fino a quel momento nascosto.





Da qui prende vita un confronto serrato, nel quale una semplice rivelazione diventa il punto di partenza per mettere in discussione certezze, promesse e sentimenti. La vicenda si sviluppa attraverso dialoghi vivaci, situazioni ironiche e momenti di forte tensione emotiva, alternando leggerezza e profondità senza perdere mai il contatto con la quotidianità.

Il merito della rappresentazione è quello di non limitarsi a raccontare una crisi sentimentale, ma di trasformarla in uno spunto di riflessione universale. Perché non sempre la sincerità coincide con la scelta più giusta e non tutte le verità, soprattutto quando arrivano fuori tempo massimo, riescono a produrre qualcosa di positivo.





Gianluca Musiu e Clara Sancricca hanno accompagnato il pubblico dentro le contraddizioni dei propri personaggi con una recitazione naturale e coinvolgente, facendo della complicità e del confronto tra i due il cuore dell’intera messinscena. Una scena essenziale e una narrazione costruita principalmente sulla forza dei dialoghi lasciano spazio alle parole, alle reazioni e alle emozioni dei protagonisti.

“Zitto” si rivela così uno spettacolo capace di intrattenere e, allo stesso tempo, lasciare qualcosa su cui interrogarsi. Perché, quando si parla d’amore, le risposte non sono mai così semplici e spesso la domanda più difficile non è se dire la verità, ma capire quando e a quale prezzo farlo.

Con questo terzo appuntamento, quiNteatro prosegue la propria stagione al Teatro Trifiletti, confermando il valore di un percorso teatrale che porta sul palcoscenico storie vicine alla sensibilità e alle esperienze del pubblico.

Appuntamento adesso Domenica 6 Dicembre alle ore 18:00 per il quarto appuntamento della stagione quiNteatro con London Dream.

Luogo: Teatro Trifiletti, Via Cumbo Borgia, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

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