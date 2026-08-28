Estendere il diritto al pass sosta a tutti i residenti di Mondello e Sferracavallo e introdurre una tariffa agevolata per i dimoranti stagionali. È la richiesta rivolta all’Amministrazione comunale dal consigliere comunale M5S Antonino Randazzo e dai consiglieri della VII Circoscrizione Simone Aiello e Giovanni Galioto, dopo l’entrata in vigore delle nuove delibere approvate dalla Giunta Lagalla sulle zone blu.

Le nuove ZST hanno previsto 1.757 stalli a Mondello, di cui 1.052 a pagamento, e 610 a Sferracavallo, di cui 359 a pagamento, ma il rilascio dei pass è attualmente riservato ai residenti delle sole vie interessate dalle strisce blu.





«Questo criterio crea una disparità tra cittadini della stessa borgata – dichiarano Randazzo, Aiello e Galioto – perché gli effetti delle strisce blu non si fermano alle singole vie. Il rischio è quello di spostare le auto nelle strade vicine prive di tariffazione, aumentando la congestione e rendendo più difficile parcheggiare anche per chi vive nelle immediate vicinanze».

Per questo i consiglieri chiedono un pass valido per tutti i residenti della Zona D di Mondello e della Zona E di Sferracavallo, indipendentemente dalla strada di residenza.





La seconda richiesta riguarda i dimoranti, cioè coloro che soggiornano stabilmente o per lunghi periodi nelle due borgate, e che in base alle scelte scellerate della amministrazione devono pagare fino a 140€ l’anno per avere un titolo per parcheggiare nelle zone blu per il periodo estivo . Si propone per loro un titolo di sosta a tariffa agevolata, subordinato alla dimostrazione della reale disponibilità dell’immobile.

«Mondello e Sferracavallo vivono durante l’estate un forte incremento della popolazione e della pressione veicolare – concludono i tre consiglieri –. Servono quindi regole uniformi, eque e proporzionate alle caratteristiche di questi territori, capaci di tutelare sia chi vi risiede tutto l’anno sia chi li vive per lunghi periodi».

Antonino Randazzo – Consigliere Comunale di Palermo

Simone Aiello, Giovanni Galioto – Consiglieri VII Circoscrizione

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