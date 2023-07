Mercoledì 2 agosto, alle ore 21:30, al Belvedere dei tramonti di Campofelice di Roccella il settimo incontro di approfondimento del libro di Vincenzo Lapunzina “#Zuccherofilato Terra ca nun senti, ca nun voi capiri”.

“Da oltre settant’anni – si legge a pagina 34 del libro – la Sicilia è governata da rappresentanti di partito che non hanno tenuto conto di tre fattori, a mio avviso fondamentali, autonomia, autorevolezza e ambiente”.

«Spesso mi sento dire che i toni del libro appaiono “aggressivi” – dichiara l’autore – ho rispetto per ogni forma di critica, tuttavia, vorrei che costoro mi indicassero un nuovo modo di interpretare le azioni di chi ha ridotto ai minimi termini il paesaggio madonita e la Sicilia, riuscendo a racchiudere in due parole le innumerevoli emergenze con le quali il popolo siciliano da sempre è costretto a vivere, ovvero, “emergenza Sicilia”».

La presentazione del libro è inserita nel contesto de “Le notti di BCsicilia”, 50 iniziative di promozione culturale e valorizzazione del territorio, calendarizzate in diversi luoghi dell’Isola.

L’evento verrà introdotto e moderato da Anna Laurà, presidente della locale sezione dell’associazione culturale BCsicilia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.