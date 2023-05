Dopo gli exit poll che davano già giochi fatti nei 4 capoluoghi di provincia al voto anche le proiezioni di Noto sondaggi per VideoRegione confermano due sindaci eletti al primo turno, Trantino a Catania e Cassì a Ragusa, e due probabili ballottaggi a Siracusa e Trapani. Nessuna sorpresa a Catania dove Enrico Trantino sarebbe sindaco di Catania eletto con preferenze che, in base alla prima proiezione, crescono ulteriormente. Enrico Trantino si attesterebbe al 66,6%, distaccato Maurizio Caserta al 22,8. Nessuna partita per Gabriele Savoca e Giuseppe Lipera tra 1,0-4,0.

A Trapani la prima proiezione riporta in partita Giacomo Tranchida che sarebbe al 39,8% a un passo dall’elezione al primo turno ma col fiato sul collo di Maurizio Miceli al 37,9%. Brillante si fermerebbe al 10,4.

Per quanto riguarda Siracusa i primi 3 sono: Ferdinando Messina al 30,5%, Francesco Italia al 27,8 e Renata Giunta al 18,0% con Edy bandiera fermo al 8,2%. A Ragusa in testa Giuseppe Cassì praticamente eletto con 64,2%.

La battaglia di Catania

Quella di Catania è stata una vera e propria battaglia. Sette i candidati presenti sulle schede elettorali nel capoluogo etneo: i principali partiti della sinistra hanno candidato Maurizio Caserta, che correva per il Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e altre tre liste civiche, ma la vulgata dava già per vincente Enrico Trantino, scelto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e altri 5 movimenti. Gli altri candidati in campo erano Vincenzo Drago (Socialismo democratico Psdi); Giuseppe Giuffrida (Catania risorse); Giuseppe Libera (Movimento popolare catanese); Gabriele Savoca (De Luca per Catania e Sud chiama Nord) e infine Lanfranco Zappalà (lista Lanfranco Zappalà).

Siracusa verso il ballottaggio

Si va verso il ballottaggio, invece, a Siracusa dove di fatto non c’è sorpresa. Il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

Quasi fatta a Ragusa

Alle elezioni comunali di Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì – candidato di cinque liste civiche – è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schininà con una forbice tra il 18% e il 22%

La sorpresa Trapani

Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida – candidato del centrosinistra – con una forbice tra il 38% e il 42%. Non è un risultato che dia certezze ma in base ai dati raccolti dalla coalizione di centrodestra avrebbe avuto un importante ruolo il voto disgiunto in questo risultato parzialmente a sorpresa