Primi risultati definitivi nel Catanese. Eletti i sindaci di Castel di Iudica, Mineo, San Gregorio di Catania e Sant’Alfio. Sono complessivamente 19 i Comuni etnei – incluso il capoluogo – dove si va alle urne per eleggere il primo cittadino.

A Castel di Iudica vince Strano

Il dato è definitivo essendo state scrutinate tutte e sei le sezioni. Ruggero Agatino Strano è eletto sindaco con 1.611 voti che vale il 51,85% delle preferenze.

L’altra candidata, Giuseppe Natalia Basilotta detta Giusy ha raccolto 1.496 voti per un totale del 48,15%

Mistretta primo cittadino a Mineo

Definitivo anche a Mineo dove sono state esaminate tutte le 9 sezioni. Sindaco eletto è Giuseppe Mistretta con 1.637 voti pari al 55,59%. Secondo posto per Paolo Ragusa con 1.047 preferenze (35,55%), terzo posto per Giovanni Amato con 261 voti e l’8,86%.

Sgroi sindaco di San Gregorio di Catania

Sebastiano Sgroi è sindaco eletto a San Gregorio di Catania dove sono state scrutinate tutte le 11 sezioni. Sgroi ha raccolto 3.946 preferenze col 73,69%. Il restante 26,31% è andato ad Eleonora Suizzo.

La Spina eletto a Sant’Alfio

Alfio La Spina è stato eletto sindaco a Sant’Alfio con l’89% dei voti. Dato definitivo dopo 2 sezioni scrutinate. Per lui 769 preferenze. Nettamente staccato Alfio Caltabiano con 95 voti ed il restante 10,99%.

Ad Acireale verso il ballottaggio

A meno della metà delle sezioni scrutinate, 25 su 56, la situazione è delineata ma lungi dall’essere definitiva ad Acireale. Si potrebbe andare al ballottaggio. Roberto Barbagallo è in testa con quasi 8 punti percentuale su Antonino Garozzo. Barbagallo ha raccolto 4.010 voti col 35,19% mentre Garozzo ha totalizzato al momento 3.127 voti col 27,44%. Più indietro Antonino Nicotra (2.346 voti e 20,59%) e Francesco Giovanni Enrico Fichera (1.912 voti col 16,78%). Se nessuno dovesse raggiungere il 40% si andrebbe quindi al nuovo turno di votazioni.

Testa a testa a Riposto ed a Valverde

Si profila un testa a testa a Riposto dove sono state scrutinate 11 sezioni su 18. Davide Maria Vasta con 1.970 voti ed il 50,97% è in vantaggio su Claudia D’Aita che ha raccolto al momento 1.985 preferenze ed il 49,03%.

Dopo 5 sezioni su 6 a Valverde, Domenico Caggegi ed Angelo Spina sono separati da appena 7 voti. Per Caggegi 1.541 preferenze contro le 1.534 di Spina. Molto più staccato Rosario Scandurra, 537 voti e 14,87%.

A Viagrande Faro è in testa

A metà conteggio, 3 sezioni su 6, a Viagrande è in vantaggio nettamente Salvatore Faro con 1.520 voti ed il 67,57%. Staccati gli altri tre candidati: Piero Coco con 330 voti (14,67%), Oscar Licciardello con 317 voti (14,09%) e Rosario Vinciullo 83 voti (3,69%).

Sette i centri oltre i 15mila abitanti

Assieme al capoluogo, sono 7 i centri al di sopra dei 15 mila abitanti: Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. Per questi è previsto il sistema proporzionale e quindi con il 40%+1 dei consensi si procede con l’elezione del sindaco al primo turno. Diversamente, sotto questa soglia, si dovrà andare al ballottaggio.

I 12 Comuni con sistema maggioritario

I 12 Comuni nei quali si andrà al voto con sistema maggioritario sono Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande.

Affluenza nel Catanese

A Catania, dove Enrico Trantino viene dato nettamente avanti nelle proiezioni, il dato definitivo è arrivato soltanto a metà pomeriggio. Nel capoluogo etneo hanno votato 137.484 persone, ovvero 52,65% degli aventi diritto. Dato sotto la media provinciale che, come sopra ricordato, si aggira intorno al 57%. Comune che raggiunge la percentuale più alta in territorio etneo è Castel di Iudica, con il 74,20%. Peggiore percentuale a San Cono, con il 44,53% degli aventi diritto.

Affluenza in Sicilia in calo, il 56,39% ha votato

Si attesta al 56,39% il dato regionale dell’affluenza in Sicilia, dove si sono recati al voto gli elettori di 128 comuni. A esprimere la loro preferenza sono stati in 756.144. A Catania ha votato il 52,65% (-0,48%); a Siracusa il 55,02% (-0,27%); a Ragusa il 56,03% (-2,19%), a Trapani il 54,75% (-4,41%).

Il Comune con più votanti in Sicilia è risultato Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, in cui ha votato il 79,74 per cento; seguito da Cerda e Geraci Siculo, in provincia di Palermo, rispettivamente con il 77,13 e il 76,58 per cento. Quello in cui si sono registrati meno votanti, invece, è Sant’Angelo Muxaro, nell’Agrigentino, con solo il 28,90 per cento di votanti.