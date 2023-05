I dati alle ore 15 del 29 maggio

Arrivano i dati definitivi sull’affluenza alle elezioni amministrative del 28 e del 29 maggio svolte in Sicilia. Alle ore 15 di oggi, in Sicilia hanno votato 756.144 persone, ovvero il 56,39% degli aventi diritto al voto in questa tornata elettorale. La provincia con la maggiore presenza ai seggi è quella di Messina, con il 63,67%. A seguire Palermo (60,24%), Trapani (59,17%), Ragusa (57,89%), Siracusa (57,35%), Catania (57,00%), Enna (50,43%) ed Agrigento (48,21%). Fanalino di coda è la provincia di Caltanissetta, con il 40,63% degli aventi diritto al voto che si sono presentati al seggio. Un dato arrivato leggermente in ritardo rispetto alla previsioni, in attesa che giungessero i numeri definitivi dal comune di Catania. Il dato peggiore arriva da Sant’Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, dove ha votato appena il 28,90% degli aventi diritto al voto. Il dato migliore arriva da Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, dove ha votato il 79,74% degli aventi diritto.

I dati per Provincia

Con riguardo alla provincia di Messina, dove si votava in 32 comuni, la migliore percentuale di affluenza si è registrata a Santa Domenica Vittoria, con il 79,74%. Maglia nera del territorio peloritano è Alì, con appena il 40,86% degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne. Particolarità riguarda il comune di Mongiuffi Melia, dove si è registrato il peggiore saldo negativo di percentuale sull’Isola, ovvero il -19%. Si è passati infatti dal 84,77% di cinque anni fà al 65,71 di questa tornata elettorale.

A seguire vi è Palermo che, come sopra ricordato, si attesta al 60,24%. Picchi di presenza, in percentuale, a Cerda. Comune nel quale si è recato a votare il 77,16% degli aventi diritto al voto. Peggiore in questa classifica è Lercara Friddi, con appena il 29,64% dei possibili votanti. Sul fronte di Trapani, dove si è registrata un’affluenza complessiva del 59,17%, il comune che ha registrato il maggior numero di votanti in percentuale è Custonaci, che si aggira intorno al 73%. Il dato più basso si registra proprio nel capoluogo, con il 54,75%.

A Catania, dove Enrico Trantino viene dato nettamente avanti nelle proiezioni, il dato definitivo è arrivato soltanto a metà pomeriggio. Nel capoluogo etneo hanno votato 137.484 persone, ovvero 52,65% degli aventi diritto. Dato sotto la media provinciale che, come sopra ricordato, si aggira intorno al 57%. Comune che raggiunge la percentuale più alta in territorio etneo è Castel di Iudica, con il 74,20%. Peggiore percentuale a San Cono, con il 44,53% degli aventi diritto.

A Ragusa, il dato provinciale parla di una percentuale del 57,89%, con il capoluogo che si attesta intorno al 56,03%. Sul fronte aretuseo, il comune di Siracusa fra registrare un’affluenza definitiva del 55,02%. Nove i comuni al voto in provincia di Enna, che fa segnare il 50,43% degli aventi diritto al voto. Fanalini di coda le province di Agrigento (48,21%) e Caltanissetta (40,63%).