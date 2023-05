i nomi dei possibili eletti

C’è già molta attesa per l’esito del ballottaggio tra Ferdinando Messina, esponente del Centrodestra, e Francesco Italia, sindaco uscente, per decidere chi tra i due governerà Siracusa nei prossimi 5 anni.

Il secondo turno è previsto l’11 ed il 12 giugno, in ogni caso, il Centrodestra avrà la maggioranza in Consiglio comunale, composto da 32 persone, forte di un risultato di coalizione che ha sfiorato il 54%. Proviamo a definire la composizione della nuova assemblea, considerando le due ipotesi.

Naturalmente, al netto di ritocchi ai voti di lista dopo un riesame che potrebbe spostare un seggio da un partito ad un altro.

Ipotesi Italia sindaco

In caso di successo al ballottaggio, a Francesco Italia non scatterebbe il premio di maggioranza per via del risultato delle liste del Centrodestra che hanno superato la soglia del 50%. Per cui, il Centrodestra avrebbe 17 consiglieri oltre a Ferdinando Messina, a cui spetterebbe un posto in assemblea come secondo.

Fratelli d’Italia (5): Damiano De Simone, Giovanna Porto, Paolo Cavallaro, Simone Ricupero e Paolo Romano

Mpa (5): Sergio Bonafede, Alessandro Di Mauro, Luciano Aloschi, Luigi Cavarra, Cinzia Santuccio

Forza Italia (4): Gianni Boscarino, Luigi Gennuso, Leandro Marino, Salvatore La Runa

Insieme (3): Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito, Francesco Vaccaro

Francesco Italia sindaco (5): Andrea Buccheri, Andrea Firenze, Concetta Carbone, Giuseppe Casella, Gaetano Romano

Fuori sistema per Siracusa (3): Cosimo Burti, Franco Zappalà, Alessandra Barbone

Pd (3): Massimo Milazzo, Sara Zappulla, Angelo Greco

Edy Bandiera sindaco (3): Matteo Melfi, Nadia Garro, Giuseppe Carnazzo (Mario La Runa)

Ipotesi Messina sindaco

In caso di affermazione di Ferdinando Messina, scatterebbe il premio di maggioranza, portando la coalizione al 60%, il che vorrebbe dire avere 19 consiglieri comunali, per cui 2 in più rispetto all’ipotesi di Italia sindaco. Nel calcolo, quei due posti in più spetterebbero a Fratelli d’Italia ed al Mpa.

Fratelli d’Italia (6): Damiano De Simone, Giovanna Porto, Paolo Cavallaro, Simone Ricupero e Paolo Romano, Giovanni Carpanzano

Mpa (6): Sergio Bonafede, Alessandro Di Mauro, Luciano Aloschi, Luigi Cavarra, Cinzia Santuccio, Gabriella Troia

Forza Italia (4): Gianni Boscarino, Luigi Gennuso, Leandro Marino, Salvatore La Runa

Insieme (3): Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito, Francesco Vaccaro

In merito alle altre liste, a perdere un consigliere ciascuno sarebbero il Pd e Edy Bandiera sindaco, mentre Francesco Italia siederebbe in Consiglio, essendo arrivato secondo al ballottaggio.

Francesco Italia sindaco (5): Andrea Buccheri, Andrea Firenze, Concetta Carbone, Giuseppe Casella, Gaetano Romano

Fuori sistema per Siracusa (3): Cosimo Burti, Franco Zappalà, Alessandra Barbone

Pd (2): Massimo Milazzo, Sara Zappulla

Edy Bandiera sindaco (2): Matteo Melfi, Nadia Garro.