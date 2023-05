è alessandro caiazzo

C’è già un vincitore alle amministrative: è Alessandro Caiazzo che si è riconfermato sindaco di Buccheri, nel Siracusano. Correva da solo, non c’era altri candidati, per cui è bastato superare il quorum per ottenere un altro mandato.

A Carlentini è corsa a 2

Non ci sarà turno di ballottaggio, nemmeno a Carlentini, nonostante abbia un numero di abitanti superiore ai 15 mila abitanti, perché ci sono solo due candidati a sindaco: l’uscente Giuseppe Stefio, esponente del Pd, che è stato in corsa alle Regionali del 2022, e Giovanni Condorelli, in rappresentanza del Centrodestra.

Sfida a 4 a Priolo

La sfida più calda sarà certamente a Priolo anche per la valenza del Comune, che “ospita” buona parte delle imprese del Petrolchimico, tra cui le due raffinerie Isab Lukoil. Tenterà un secondo mandato, Pippo Gianni, arrestato nell’ottobre scorso per tentata concussione, poi dimessosi dalla sua carica nei mesi scorsi. Gli altri candidati sono Michela Grasso, esponente del Centrodestra, moglie dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, il presidente del Consiglio comunale uscente, Alessandro Biamonte, sostenuto dal Pd, e Giorgio Pasqua, ex deputato regionale del M5S.

La corsa a Portopalo

Sarà corsa a 3 a Portopalo di Capo Passero, sulla punta estrema della Sicilia orientale, città più a sud di Tunisi. Ha deciso di non partecipare alle elezioni l’uscente Gaetano Montoneri mentre tenterà di tornare a fare il sindaco Giuseppe Mirarchi. Ci sono due donne candidate: Rachele Rocca, arrestata nei mesi scorsi per tentata concussione, e Loredana Baldo.

Gli altri Comuni al voto

A Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo tenterà per ottenere un secondo mandato, il suo sfidante è Francesco Magro. A Francofonte sono candidati l’uscente Daniele Nunzio Lentini, finito un anno fa sotto processo nell’ambito di una inchiesta sul Comune di Melilli, e Valentina La Rocca. A Buscemi, sarà corsa a 2 tra l’uscente Rossella La Pira e Michele Carbè.