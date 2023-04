Lukoil, “salvati diecimila posti di lavoro grazie a sinergia con governo nazionale”

26/04/2023

“Il bilancio di questi primi sei mesi di governo è positivo”: Edy Tamajo, assessore alle attività produttive della regione siciliana, ha sciorinato i risultati ottenuti in questo primo scorcio di legislatura, nel corso della convention di Forza Italia che si è tenuta lo scorso fine settimana al Teatro Politeama di Palermo.

“A Siracusa – ricorda l’assessore – abbiamo salvato diecimila posti di lavoro del Petrolchimico, anche grazie alla proficua collaborazione con il governo nazionale. La vertenza Lukoil e quella del depuratore Ias sempre di Siracusa sono segnali importanti”.

Per area industriale Termini Imerese pronto il bando per l’assegnazione dell’area

Tra gli altri obiettivi raggiunti, l’esponente forzista di area liberal democratica, sottolinea quanto ottenuto per l’ex Fiat di Termini Imerese con la definizione dell’Accordo di Programma: “dopo 12 anni siamo riusciti a realizzare il bando per l’assegnazione di quell’area industriale e inoltre sono stati messi a disposizione 105 milioni di euro per la riqualificazione di quella stessa area”.

Adesso è il momento di pensare anche al grande tessuto imprenditoriale, composto in Sicilia da piccole e medie imprese. Per questo, i prossimi obiettivi nel mirino di Tamajo sono il rafforzamento del sistema di aiuti alle imprese e la “ripartenza” dell’IRCA, l’istituto di credito che sarà dedicato alle cooperative ed agli artigiani.