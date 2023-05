Fra i comuni chiamati al voto in questa tornata ce ne sono quasi 30 che si trovano nella Sicilia centrale fra Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Agrigento si rinnoveranno le amministrazioni di 14 Comuni.

Il voto nell’Agrigentino

Si è votato con il sistema proporzionale e quindi è possibile un eventuale ballottaggio solo a Licata, nell’Agrigentino.Eletto il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, unico candidato con quorum raggiunto.

Tutti sotto i 15mila abitanti gli altri comuni al voto e in particolare si vota con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, tutti nell’Agrigentino.

I comuni alle urne a Caltanissetta

In provincia di Caltanissetta sono 5 le amministrazioni da rinnovare e tutte relative a comuni al di sotto dei 15.000 abitanti: Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera.

Un voto importante in provincia di Enna

Nell’Ennese alle urne 9 Comuni fra cui il più grande è Piazza Armerina unico a votare con il sistema proporzionale. Come detto per Licata con la possibilità di un eventuale ballottaggio. Tutti sotto i 15mila abitanti gli altri centri dove, di conseguenza, si è votato con il maggioritario: Aidone, Assoro, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina.

Al voto, come scritto, anche Barrafranca in questa provincia con una particolarità. Si tratta di un comune che nell’aprile del 2021 era stato sciolto per mafia.

I dati generali di queste elezioni

Complessivamente al voto sono andati 128 comuni. La popolazione coinvolta in questa tornata elettorale è stata di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei sei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania, unica città dove agli elettori sono state consegnate due schede. In 113 centri (fino a 15 mila abitanti) si è votato con il sistema maggioritario, in quindici comuni (nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà l’11 e 12 giugno) con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.579.