Il 20 aprile ad Enna l’assemblea costituente di ConfimpresaItalia

Il prossimo 20 aprile ad Enna avra’ luogo l’assemblea costituente di ConfimpresaItalia Unione Regionale della Sicilia alla presenza del Presidente Nazionale Prof. Luigi Manganiello. In occasione dell’incontro si procederà all’elezione del Presidente Regionale e del consiglio direttivo regionale che a sua volta nominerà la Giunta esecutiva e i Vice Presidenti. ConfimpresaItalia Unione Regionale della Sicilia intende rappresentare un punto di riferimento serio e credibile delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo in Sicilia e farsi portavoce delle loro istanze nell’interlocuzione con il Governo della Regione e le Istituzioni del Territorio.

L’occasione servirà per presentare i contenuti del CCNL Multisettoriale per i dipendenti delle micro,piccole e medie imprese esercenti attività nel settore del commercio, terziario, servizi, turismo, trasporti,logistica e per discutere delle tante questioni aperte inerenti il modo delle imprese .

A tal riguardo, Confimpresaitalia esprime apprezzamento per la proposta del Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci di accorpamento di Irfis, Ircac e Crias in unico istituto finanziario che, sebbene tenga conto delle specificità settoriali, rappresenta un oggettivo superamento delle logiche corporativistiche e di parte e va nella auspicata direzione della semplificazione in un unico Istituto regionale di finanziamento delle imprese siciliane rispondendo così ad un criterio di snellimento, di semplificazione e di celerità nell’ accesso al credito.