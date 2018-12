predisposto il servizio navette da palermo e messina

Sicilia Outlet Village ha accolto positivamente la decisione dell’ assessorato regionale delle Attività produttive che con i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno stabilito di anticipare di qualche giorno l’inizio dei saldi invernali rispetto alla tradizionale data del 6 gennaio.

Tutto pronto quindi a Sicilia Outlet Village per dare il via, Mercoledì 2 gennaio, a 10 settimane di saldi imperdibili.

Il polo del lusso dell’isola siciliana, punto di riferimento per lo shopping di alta gamma a prezzi straordinari, si prepara ad accogliere un’ondata di visitatori pronti ad affollare le boulevard del Village e gli store, a caccia dei migliori affari.

All’interno delle boutique dei fashion brand internazionali più esclusivi ma anche dei marchi di prêt-à-porter più cool, le firme di sportwear, ma anche beauty, lifestyle, home decore e molto alto, sarà possibile approfittare di ribassi fino al 70% sul prezzo outlet delle collezioni Autunno/Inverno.

La sensazione di Sicilia Outlet Village sugli imminenti saldi è molto positiva.

L’anticipo dei saldi darà la possibilità ai siciliani, che si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie, di ritagliarsi del tempo per poter approfittare degli attesissimi saldi e ai tanti turisti presenti sull’isola per le festività di poter tornare a casa con le valigie stracolme di capi ed accessori all’ultimo grido acquistati a pezzi incredibilmente ribassati.

Per agevolare lo shopping della clientela proveniente da tutta l’isola, ma anche dalla Calabria e per gli affezionatissimi ospiti maltesi, Sicilia Outlet Village osserverà orari straordinari:

dal 2 al 6 Gennaio il Village sarà aperto dalle 10:00 alle 21:00.

È stato inoltre predisposto un servizio di navette: il 2 e il 5 Gennaio da Palermo e il 6 da Palermo e Messina

Il Sicilia Outlet Village, fondato nel 2010 da Arcus Real Estate, è il primo e unico Outlet Village del lusso dell’isola siciliana. Situato in provincia di Enna, nel cuore della regione, lungo l’autostrada A19 che unisce le città di Catania e Palermo, l’Outlet Village ospita le boutique dei marchi più esclusivi in un contesto di impareggiabile bellezza naturale, storica e culturale che solo il territorio siciliano può offrire.

Lo sviluppo dell’Outlet Village, che copre una superficie di 30 mila metri quadrati, è avvenuto in due fasi: nel 2010 sono state inaugurate 120 boutique monomarca dedicate a moda (abbigliamento e accessori), design (complementi per la casa) e lifestyle (sport, beauty). Successivamente, nel 2014, sono state aggiunte 20 boutique, portando a 140 il numero complessivo dei marchi presenti.

Grazie a questa offerta così ricca e variegata, il Sicilia Outlet Village è divenuto una destinazione turistica capace di attrarre e soddisfare una ampia clientela locale ed internazionale, richiamata anche dai vicini parchi naturali e siti archeologici come il Monte Etna o la valle dei Templi di Agrigento.

Proprio per facilitare lo shopping agli ospiti stranieri o di passaggio, ma anche per fornire un’esperienza esclusiva alla clientela locale, sono stati previsti molti servizi volti a rendere più piacevole la visita e la permanenza nel’Outlet Village: dallo shopping “hands free” alla spedizione worldwide degli acquisti, dai consigli di una personal shopper ai bus navetta da e per le principali città dell’isola. Un calendario stagionale di eventi, concerti e appuntamenti gastronomici contribuiscono a rendere il tempo speso nell’Outlet Village una tappa fondamentale del proprio personale itinerario alla scoperta della Sicilia, sia da parte degli stranieri sia degli isolani.