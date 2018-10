a gagliano castelferrato

Il programma della prima edizione di Fi Land Feast, competizione gastronomica internazionale tra Tunisia, Grecia e Italia, rappresentata dalla Sicilia, sarà fitto di appuntamenti diversi, che spazieranno dalla promozione del territorio e dei suoi prodotto di eccellenza dall’arte nelle più varie forme.

Tutti gli appuntamenti artistici sono firmati dalla Georgia Lo Faro Eventi, agenzia che sostiene l’arte di qualità che nasce in Sicilia, attraverso rassegne ed eventi di grande livello artistico e culturale.

Nel pomeriggio del 26 sarà ‘u vanniaturi Fabrizio Fazio ad annunciare a gran voce l’avvio di Fi Land Feast , riempendo con i suoni del tamburo le vie di Gagliano Castelferrato.

Fabrizio costruisce tamburi a cornice, tammorre, tamburi medievali e imperiali. Fin da piccolo si è avvicinato al mondo di questi strumenti osservando i vecchi artigiani e imparandone l’arte. Oggi cura personalmente nei minimi particolari le diverse fasi di lavorazione perché ogni tamburo è una creazione unica, cui successivamente dà vita trasformandosi da artigiano in artista “tamburinaro”.

La competizione inizierà la mattina di sabato 27, con l’apertura delle “case di cottura” dei tre Paesi concorrenti, che fino alla mezzanotte prepareranno i piatti in gara, tipici della cucina locale ma legati dal filo rosso del ficodindia, e li proporranno ai visitatori nel corso dei due show cooking delle 12 e delle 19.30, in programma in entrambi i giorni del Fi Land Feast.

Per tutto il giorno sarà possibile incontrare per le strade di Gagliano Il Trampolaio Matto, Santo Scirè, le cui gags comiche divertono sia adulti che i bambini, ai quali riserva una grande quantità di giochi di gruppo.

Dalle 18 alle 24 largo San Pio ospiterà la Pittura estemporanea di Maria Agozzino e Gabriella Navarra, due artiste siciliane che spaziano dall’iperrealismo al surrealismo, rielaborati attraverso la propria personalissima sensibilità.

Alle 19 sulla scalinata della Scuola primaria l’appuntamento sarà con il Dj Mirko Di Marco, che lascerà il posto alle 21.30 ai colori di Sabluk Body Painting, mentre alle 20 Margherita Avvento e Tony Greco, Folk Music World, al largo dei Vespri Siciliani daranno vita ad un dialogo musicale tra suoni e ritmi mediterranei.

Gli appassionati di danza non potranno mancare alle esibizioni de Le donne di Ararat (alle 20.30 in Via Roma), che li condurranno in un viaggio tra culture, con danze che si rifanno alla tradizione campestre così come alle danze di corte per concludere con delle eleganti danze orientali, né a quella euforica della Danza Sirtaki (alle 22, largo dei Vespri Siciliani).

A partire dalle 21 in zona Ferlita bolle di sapone, bolle di fumo, bolle di fuoco e migliaia di altre bolle giganti e colorate ricopriranno il cielo e circonderanno il pubblico: sarà solo l’inizio dell’incanto di Magic Salta: il Mago degli Elementi, che offrirà al pubblico un ipnotico spettacolo del fuoco.

Nucleo centrale degli spettacoli di sabato 27 saranno due grandi realtà della musica, non solo siciliana, ospitate da Piazza Matteotti.

Alle 21 il blues dei Voodoo Bros, Umberto Porcaro, bluesman dalla voce intensa, accompagnato dal giovanissimo polistrumentista Federico Chisesi – Rollin’ Fred, che lo accompagna con la sua “Homemade Drumset” da viaggio, una batteria costruita con valigie, lavapanni, campanelli, campanacci e cianfrusaglie, senza tralasciare l’armonica.

Seguiranno, alle 22.30, Stefano Barigazzi & The Honky Tonkers. Stefano, giovanissimo cantante emiliano, il palermitano Federico Chisesi e l’alto-atesino Luca Chiappara, interpretano con i loro strumenti semplici suonati in acustico bellissimi brani Country, Folk, Blues, Ragtime e Honky tonk.