Ci sono sette feriti

Due mezzi pesanti si sono scontrati questa mattina sull’autostrada A19, nel tratto tra Catenanuova e Agira, in direzione Palermo. A seguito dell’impatto, uno dei camion è precipitato in una scarpata.

Un autista in gravi condizioni

I sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, hanno prestato soccorso ai due autisti coinvolti. Uno di essi è rimasto gravemente ferito, mentre l’altro ha riportato solo lievi contusioni.

Rilievi e deviazioni del traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. Il traffico sull’A19 ha subito rallentamenti, con deviazioni per i veicoli provenienti da Catania a Catenanuova.

Grave incidente sulla Palermo Mazara del Vallo, scontro tra cinque auto, motociclista gravissimo

Grave incidente sulla Palermo Mazara del Vallo a Palermo in direzione del capoluogo. Cinque vetture sono coinvolte e una moto. Il motociclista è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso le sue condizioni sono gravissime.

L’autostrada è completamente bloccata e la coda è lunghissima. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Ci sono stati altri sei feriti tra gli automobilisti provocati dallo scontro tra i veicoli.

Un morto e due feriti in un incidente nel Messinese, mezzo della Forestale finito in una scarpata

Tragico incidente intorno alle 16 a Tortorici. Un mezzo della Guardia Forestale è precipitato per alcuni metri in una scarpata di via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno compiendo le delicate operazioni di salvataggio dei due occupanti. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere con cuscini e gruppo divaricatore. Intervenute anche le ambulanze del 118 e una gru per rimuovere il mezzo coinvolto nell’incidente.

Il cordoglio di Schifani

“Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.