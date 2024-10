Sogno di fine estate, una proposta di viaggio tra sensazioni inebrianti al centro della Sicilia nei territori del Rocca di Cerere Geopark, uno degli oltre duecento geo-siti individuati nel mondo dall’Unesco, l’unico intitolato alla Dea della natura, delle messi e della fecondità che proprio sull’acropoli dell’antica Enna aveva la sua sede naturale ben prima della colonizzazione greca della Sicilia.

Anche qui, come intorno agli altri Geopark, si punta sul geo-turismo, espressione per eccellenza della sostenibilità ambientale. È la geologia che nella storia dell’universo traccia le linee del terreno e le quote altimetriche, che disegna i fiumi, le linee di costa e gli invasi dei laghi. È ancora la geologia che determina i suoli e le coperture vegetali, che prefigura gli spazi agricoli, quelli urbanizzati e finanche le tipologie edilizie. Nel Rocca di Cerere Geopark patrimonio geologico, ambiente antropico e cultura locale trovano una loro precisa collocazione e diventano asset di sviluppo del territorio.

La proposta arriva dal Consorzio Together che ha riunito più di cinquanta piccole imprese turistiche, artigianali e agroalimentari, nell’ambito di un progetto di sviluppo locale denominato Kore Siciliae, finanziato con fondi europei dal G.A.L. Rocca di Cerere e guidato da C.N.A. di Enna.

Si rivolge a turisti italiani e stranieri curiosi di conoscere una Sicilia diversa, l’autenticità della dimensione rurale e delle comunità dei piccoli borghi, che abbiano voglia di ritornare alle “radici”, a vivere una settimana immersi nella Terra del Mito di Kore, dove ogni esperienza rappresenta una nuova tessera del ricco mosaico culturale e tradizionale dell’Isola.

“La Sicilia delle Origini” va oltre il semplice viaggio. Non è solo per chi arriva da lontano, può essere anche la scelta di chi non ha ancora avuto modo di conoscere in profondità territori vicini a quello in cui abita. È un’occasione per chiunque sia curioso di vivere esperienze uniche, anche se a 2 ore da casa. Non si tratta solo di “fare cose”, ma di interiorizzare nuove sensazioni, pensieri e comportamenti. È un viaggio trasformante che invita l’ospite a migrare a uno stato di consapevolezza superiore perché, quando si viaggia consapevolmente, il viaggio stesso trasforma la nostra esistenza. La promessa è che questo viaggio lascerà un segno profondo nell’anima, con emozioni uniche che solo la Sicilia può offrire.

Scopri i retroscena della Sicilia odierna, andando indietro di millenni e ripercorrendo gli indizi di ciò che ha reso questa isola ciò che è oggi. Fatti accogliere dalla sapidità genuina degli abitanti di questi luoghi, custodi della tradizione siciliana più antica e che con orgoglio abbracciano chi vuole farne parte. Un viaggio non solo da vedere, ma da vivere intensamente, lasciando che ogni esperienza si fonda delicatamente con il tuo spirito.

I prodotti agroalimentari, la natura e l’artigianato saranno i protagonisti delle esperienze che si potranno vivere nel territorio, accompagnati dall’entusiasmo degli abitanti dei luoghi.

I pacchetti di viaggio sono commercializzati attraverso il tour operator Openmind Travel e per le informazioni si può scrivere a: info@koresiciliae.it.

Photo Credit: Antonio Gerbino