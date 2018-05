Si sono riuniti ad Enna, deputati regionali, amministratori locali e militanti, di area autonomistica. L’incontro è stato presieduto dall’on. Giuseppe Reina e dal vicepresidente vicario dell’Ars, Roberto Di Mauro. Nel corso della riunione, fra gli altri, sono intervenuti l’assessore regionale alla Famiglia, Mariella Ippolito, l’on. Scavone, l’on. Compagnone e l’on. Pullara.

Durante i lavori sono dettate le basi per la ripresa delle iniziative politiche che furono del Mpa, fondato nel 2005.

Il movimento di area autonomista avrà un blog come strumento di comunicazione per far conoscere l’iniziativa politica e culturale dei deputati regionali e degli amministratori locali, contestualmente sarà attivata una piattaforma informatica che svolgerà la funzione di luogo di incontro, dibattito ed anche selezione della classe dirigente, attraverso gli strumenti del web.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche di alcuni dei principali provvedimenti approvati nella recente finanziaria. Al centro della riunione anche le riforme di iniziativa del governo Musumeci, a partire da disegno di legge di costituzione dei consigli e delle giunte provinciali.