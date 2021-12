Il terremoto irrompe in Sicilia. Ben due scosse nella notte hanno tenuto in apprensione la Sicilia centrale.

Le scosse di terremoto nell’Ennese

Sono due gli eventi sismici che sono stati registrate nell’Ennese, nei pressi del Comune di Troina, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il primo terremoto è stato il più forte. E’ stato registrata una magnitudo 3.5. La scossa è avvenuta alle 22.24 ed è stata localizzata ad una profondità di 31 chilometri.

Il secondo terremoto è stato registrato qualche minuto dopo- la scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata alle 22.28, ed è stata localizzata ad una profondità di 47 chilometri.

Terremoto anche a Ragalna nel Catanese

A completare il quadro una terza scossa di terremoto sempre in Sicilia ma in territorio di Ragalna nel catanese. in questo caso si è tratto di un sisma di intensità 2.7, avvenuto alle 22,40 e ad una profondità di 4 chilometri sotto la crosta terrestre

Una sola scossa avvertita

Solo la prima delle due scosse è stata avvertita da una parte della popolazione ed ha creato apprensione. tuttavia non si registrano danni a persone o cose.

Ieri un terremoto a Milano

Nella stessa giornata di ieri un terremoto era stato registrato a Milano dove una forte scossa è stata avvertita in Lombardia, intorno alle 11 e 34. L’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l’epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Le prime stime indicano che la magnitudo è di 4.4 a una profondità di 26 km.

A Milano la scossa è stata avvertita distintamente, tanto che in diverse zone della città i palazzi hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Nel quartiere di Città Studi è stata evacuata una scuola media. Il terremoto è stato avvertito chiaramente anche in tutta la provincia di Bergamo, nel pavese, a Como e in Brianza.

In Sicilia terremoti ripetuti alle Eolie nelle ultime settimane

Tornando in Sicilia l’ultimo terremoto registrato è di due settimana fa, la scossa è stata registrata al largo delle Eolie L’evento sismico è stato registrato dall’Ingv di Catania. Preoccupazione anche per l’attività di Vulcano.

La scossa è stata di magnitudo 2.8 ed è avvenuta ad una profondità di 16.1 km ed a 8.7 km da Alicudi Porto.

La scossa non è stata avvertita dagli abitanti e non ha prodotto danni.