per il 4 luglio prepariamo la classica torta di nonna Papera

In America il 4 luglio si festeggia l’Indipendence Day, ovvero la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti, giorno in cui si ricorda l’adozione della Dichiarazione di indipendenza il 4 luglio 1776, con la quale le Tredici Colonie si distaccarono dal Regno Unito di Gran Bretagna.

I festeggiamenti vengono svolti solitamente con fuochi d’artificio parate, barbecue, pic-nic, concerti, partite di baseball, discorsi politici, cerimonie ed altri eventi pubblici e privati che celebrano la storia, il governo e le tradizioni degli Stati Uniti.

Le famiglie celebrano l’Independence Day organizzando un picnic o una grigliata con il barbecue e colgono l’occasione per riunire i parenti. Le decorazioni sono generalmente colorate di rosso, bianco e blu, come la bandiera degli Stati Uniti. Le parate avvengono in mattinata, mentre i fuochi d’artificio vengono sparati di sera nei parchi e nelle piazze; in alcuni casi i fuochi vengono accompagnati da canti patriottici come, ad esempio, l’inno nazionale The Star-Spangled Banner.

Oltre a tutto il “grigliabile” che viene posto sulle braci, tirate a lucido in questo giorno come cavalli da corsa, tra i dolci tipici di questo giorno, oltre ai muffin, ai cup cake, brownies, cookies e mug cake, solo per citarne alcuni, vi è l’ “American Apple Pie” che, insieme alla cheesecake, il dolce nazionale degli Stati Uniti d’America, come si può facilmente intuire dal nome.

Si tratta della classica torta di mele di Nonna Papera ed è preparata con mele a cubotti aromatizzati alla cannella, ricoperte da un involucro preparato con acqua, burro e farina: la tipica pie crust. La tradizione vuole che venga servita calda, ma, vista la stagione, è consigliabile accompagnarla con qualche pallina di gelato alla vaniglia, che la rende più adatta a combattere la calura estiva.

American Apple Pie

Ingredienti

400 gr di farina 00

200 gr di margarina (molto fredda tagliato in dadini di circa 1cm)

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di zucchero

6 cucchiai di acqua ghiacciata

(oppure due rotoli di pasta brisè)

Per il ripieno

4 mele grandi

1 cucchiaio di succo di limone

50 gr di farina

100 gr di zucchero

1 cucchiaino di cannella

1/4 cucchiaino di noce moscata

margarina a fettine

1 tuorlo d’uovo di galline allevate all’aria aperta o uno yogurt

Mettete la farina, il burro, il sale e lo zucchero in una ciotola e impastate il tutto a mano, fino ad ottenere un composto ben amalgamato ed omogeneo. Aggiungete qualche cucchiaino di acqua ghiacciata se necessario. Modellate l’impasto a forma di palla, copritelo con la pellicola da cucina trasparente e mettetelo nel frigo a riposare almeno per mezz’ ora. Mentre l’impasto è a riposo, preparate il ripieno.

Riscaldate il forno a 175° gradi e imburrate una teglia tonda. Sbucciate e tagliate a fettine le mele e mettetele in una ciotola capiente. Aggiungete il succo di limone, lo zucchero, la farina, la cannella e la noce moscata alle mele e mescolare il tutto.Togliete l’impasto dal frigo e dividetelo in due parti. Con l’aiuto del mattarello stendete l’impasto a formate una sfoglia tonda e foderate completamente la tortiera. Versate il ripieno di mele nello stampo e aggiungete sopra i fiocchetti di margarina. Coprite la torta con l’altra pasta, assicurandovi di chiudere bene tutto il bordo della forma con una forchetta. Poi con un coltello fare alcuni taglietti nel centro della torta per far uscire il vapore durante la cottura.Con i ritagli di impasto avanzato potete creare decorazioni per abbellire la torta. Con un pennello imbevuto nel tuorlo d’uovo sbattuto, spennellate la superficie della torta. Cuocete in forno per 35 minuti circa fino a che la torta non sia ben dorata in superficie.