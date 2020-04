Donazione di Assoenologi Sicilia agli ospedali italiani

In un momento storico di grandi difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria globale, continuano a moltiplicarsi i gesti di solidarietà da parte di associazioni e aziende, siciliane e non, che vogliono apportare, ciascuna in base alle proprie possibilità, il proprio contributo per fronteggiare i rischi del contagio della pandemia del Covid19.

Come già abbiamo visto nei casi delle aziende Morettino, Fiasconaro e di Slow Food Sicilia, solo per citarne alcuni, che hanno avuto iniziative di beneficenza, consistite nella donazione di merce o di prodotti, anche Assoenologi Sicilia ha voluto dare il proprio contributo in questo periodo di emergenza sostenendo una raccolta fondi avviata dalla sede di Milano su tutto il territorio nazionale.

L’Assoenologi Società Cooperativa è l’unione di categoria dei tecnici vitivinicoli, maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.

Oggi associa oltre 4.200 professionisti, circa l’85% dei tecnici vitivinicoli attivamente impegnati nel settore, garantendo loro rappresentanza, tutela e aggiornamento da un punto di vista tecnico-scientifico e operando attivamente per il miglioramento e la tutela della produzione vitivinicola nazionale e la sua valorizzazione e diffusione in Italia e all’estero. Assoenologi, inoltre, rappresenta la categoria all’interno dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), della Federazione delle Associazioni nazionali degli enologi (UIOE), di cui oggi ricopre la Co-presidenza.

In questo caso, la sezione che raccoglie gli enologi e gli enotecnici siciliani ha trasferito alla sede centrale la quota di 1000 euro che sarà devoluta, insieme a quanto raccolto dalle altre sezioni, a favore degli ospedali italiani che in questo momento stanno lavorando senza sosta per combattere questa terribile pandemia.

“Come cittadini e come professionisti, sentivamo il dovere di sostenere il personale sanitario in questo difficile momento. Ci auguriamo che questo nostro gesto possa essere utile ad affrontare al meglio la situazione

presente” – dice il presidente di Assoenologi Sicilia, enologo Giacomo Salvatore Manzo.